EL PATAGONICO DE KARTING CIERRA SU CALENDARIO CON UNA FECHA NOCTURNA. Se viene el Nocturno.

EL PATAGONICO DE KARTING CIERRA SU CALENDARIO CON UNA FECHA NOCTURNA.
La 10° presentación del calendario se disputará entre el viernes 28 y sábado 29 de noviembre en el Kartódromo del Moto Club Reginense, donde se definirán los campeonatos de cinco de las seis categorías participantes.
Los pilotos interesados en participar de la competencia podrán realizar su inscripción on-line en la web de la institución www.motoclubreginense.com.ar
SE DEFINEN CINCO DE LAS SEIS CATEGORIAS EN LA ULTIMA FECHA.
Llega el momento de la definición. Este fin de semana se correrá la 10° y última fecha del Campeonato Patagónico de Karting en el Kartódromo del Moto Club Reginense. La cual otorgará puntaje doble a los pilotos participantes.
Las actividades se iniciarán el viernes a la noche con los Entrenamientos Libres Cronometrados, continuando con la caída del sol el sábado. Jornada en la cual se realizarán las clasificaciones, series de ordenamientos y finales.
¿COMO LLEGAN LOS CAMPEONATOS?
El puntaje ideal a sumar en esta oportunidad será de 70 unidades en las categorías 125cc, 150cc 4 Tiempos, Master y Juvenil. Mientras que serán 60 para la categoría Varilleros y Junior.
Solo la 125cc llega con el campeonato definido. Nicolás Zóttele (Villa Regina), logró de manera anticipada retener el título de campeón de manera anticipada.
En la categoría 150cc 4 Tiempos cuatro son los pilotos que llegan con chances matemáticas.
Lidera Iñaki Hernandez (Gral. Roca) llega como líder con 273,5 puntos. Superando por 20,5 a Damián La Colla (Villa Regina), por 31 a Agustín Zuain (Choele Choel) y por 57 al actual campeón, Angel Scuadroni (Neuquén)
Se define el primer campeón de la categoría Juvenil. Emiliano Teruel (Chichinales) se posiciona al frente del certamen sumando 281,5 puntos. Lo sigue, a 17 puntos, Tiago Revert (Villa Regina). Con menores chances se posiciona tercero Bruno Tinti (Villa Regina) a 40 y Tomas La Colla (Villa Regina) a 46
La Master tiene también cuatro pilotos con opciones matemáticas. Javier Casamayor (Neuquén) llega al frente del campeonato con 269 unidades. Con 10, 5 puntos supera Agustín Zuain (Choele Choel). Por 30,5 a Ángel Scuadroni (Neuquén) y por 66,5 a Nicolás Forti (Neuquén).
Otra categoría que coronará a su primer campeón es la Varilleros, donde se da la mas ajustada de las definiciones entre dos pilotos. Mario Gabrielloni (Neuquén) suma 185,5 puntos, superando por 0,5 puntos a Benjamín Roldan (Catriel)
Dos son los pilotos que llegan a la definición del título en la Junior. Guido Ferreyra (Gral. Roca) reúne 227 unidades y Feliciano De Godos (Choele Choel) que llega a solo 12,5 unidades.
