Este viernes la Subcomisión de fútbol infantil del Club Atlético Regina organiza el tradicional encuentro zonal de escuelitas, en este caso su 12º edición desde las 19.30 horas.
El valor de las entradas es de $3.000 (menores de 12 años no pagan) y las categorías que participen de los partidos serán de la 2014 a la 2020.
Hasta el momento, las escuelas invitadas confirmadas son:
· Escuela de Fútbol Club Atlético Regina
· Escuela de Fútbol Antártida
· Complejo Patagonia
· Escuela de Fútbol de Gardín
· Huergol
· Escuela de Fútbol Loco x vos
· Ruca di Calcio
· Escuela de Fútbol Libertad
· Club Social y Deportivo Godoy
· Escuela de Fútbol Los Dibus
· Escuela de Fútbol Barrio Melipal
No hay comentarios:
Publicar un comentario