Cincuenta años de ciencia y sabor: la UNCo celebró el aniversario de su Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos.

El pasado sábado 15 de noviembre, la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) vivió una jornada cargada de emoción y orgullo institucional con la Cena 50° Aniversario de la Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos.
El encuentro, realizado en un clima de celebración y memoria, reunió a docentes, estudiantes, graduados y autoridades, quienes compartieron recuerdos, reconocimientos y la certeza de pertenecer a una comunidad académica que continúa creciendo gracias al compromiso colectivo. Del encuentro participó el vicerrector Paúl Osovnikar, la ex-vicerrectora y ex-decana de FACTA, Adriana Caballero quienes fueron recibidos por el decano Valentín Tassile y autoridades de la facultad.
La cena y la atención del salón estuvieron íntegramente realizadas por alumnos, alumnas y el cuerpo docente de la Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos, quienes demostraron compromiso y vocación, marcando una diferencia en la calidad del encuentro.
Reconocimientos y agradecimientos.
Durante la jornada se expresaron agradecimientos a todas las personas que colaboraron en la organización y ejecución del evento, desde equipos técnicos hasta autoridades y acompañantes. La comunidad académica resaltó que este aniversario no solo conmemora el pasado, sino que también proyecta el futuro de la Facultad, reafirmando su compromiso con la investigación, la extensión y la formación de profesionales que contribuyan al desarrollo regional y nacional.
La UNCo, con medio siglo de historia en la formación de especialistas en alimentos, reafirma así su identidad como institución pública que celebra sus logros mirando hacia adelante, con la convicción de que el conocimiento y la comunidad son los ingredientes esenciales para seguir construndo futuro. Artículo publicado el 17 de noviembre de 2025.
