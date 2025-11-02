Murió Miguel Debasa, un piloto que dejó su marca en cada uno de los especiales de tierra por los que pasó.

Miguel Debasa, una referencia del rally.
El expiloto y padre de los hermanos Maxi y Mauro se descompensó durante el primer parcial de este domingo, en Chichinales.
El comunicado institucional informó que «en horas de la mañana, a las 11:20, ingresó a la Guardia un paciente adulto mayor con un cuadro de descompensación hemodinámica severa, prácticamente sin pulso al arribo».
«El equipo de salud activó de inmediato el protocolo de emergencia cardiovascular y se realizaron todas las maniobras avanzadas de reanimación cardiopulmonar indicadas para este tipo de situación crítica. A pesar del esfuerzo sostenido del personal médico y de enfermería, y del trabajo conjunto con los equipos de Terapia Intensiva y Cardiología, la evolución clínica resultó desfavorable y el paciente falleció».
Finalmente, expesaron que «la familia acompañó permanentemente durante el proceso y expresó su agradecimiento al personal por la atención recibida y el compromiso demostrado en todo momento».
Una vida ligada al Rally.
Miguel Debasa puso a Catriel en el mapa nacional, fue un habitué de la Vuelta de la Manzana y supo pelear adelante con su R18, contra rivales de categoría como Jorge Recalde o Gabriel Raies. Sus hijos heredaron la pasión por la actividad y también se acostumbraron a ser grandes protagonistas en cada prueba que participaron.
Mauro, su hijo menor, llegó a Chichinales para abrochar el título y en medio de la carrera, cuando se entró de lo ocurrido, abandonó la prueba y se dirigió al hospital para acompañar a su hermano Maxi y los demás allegados. Con Miguelito, se va una leyenda del rally y también un emblema de Catriel. Este año, cuando el Regional pasó por la ciudad petrolera, fue reconocido por el municipio.
Publicado en PODIO del Diario Río Negro.
https://www.rionegro.com.ar/deportes/dolor-en-el-deporte-regional-murio-miguel-debasa-una-referencia-del-rally-4358074/
