96º Aniversario de la Escuela Primaria Nº 105 "Obispo Nicolás Esandi".

Un 4 de noviembre de 1929, casi con los años de lo que hoy es la Ciudad de Villa Regina nacía la primera escuela rural del Territorio Nacional del Río Negro: la Escuela Primaria Nº 105.
Fue el primer Director, Alberto Uhalde, que atendía 2do.
grado y su esposa Isabel Castagnino de Uhalde, era la Sra. Maestra que dictaba
clases en 1er. grado. En total eran unos 70 alumnos. Esta escuelita se inició,
con dos aulas de adobe.
Esta escuela se encuentra en la 2da. Zona (chacra 92, Lote
4) tiene una superficie de una hectárea que fuera donada por Guillermo Donolo.
En los primeros años de la Colonia Regina el remate de una chacra era una amenaza colectiva. No importaba si eran friulanos, trentinos, venetos, piamonteses, toscanos, marchigianos o sicilianos... cualquiera sea el lugar de origen estas familias tenían la posibilidad de perderlo todo...
En el años 1929, Compañía Ítalo Argentina de Colonización - C.I.A.C. - procede a llamar a los colonos a sus oficinas para que cada uno se presente para suscribir el contrato de las tierras -por cuyo remate- se le va a adjudicar lo que genera rechazos y protestas.
Monseñor Esandi era el enlace directo entre la Comisión Ejecutiva de Defensa del Colono presidida por Juan Rotter y las autoridades.
Años despues y en honor al Obispo que luchó junto a los reclamos de los chacareros de Villa Regina se le impondría el nombre de Obispo Nicolás Esandi.
Un saludo cordial a toda la comunidad Educativa de esta Escuela Reginense y un saludo para quienes han transitado por ella en estos 96 años de vida
llenos de historias.
