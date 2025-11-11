Mainqué celebra su centenario a pura cumbia y folclore: ¿quiénes son los artistas?
Los festejos serán este fin de semana y la entrada es
gratuita. El escenario estará ubicado en la cancha del club local. El domingo
será el desfile.
La localidad cumplió los 100 años el 28 de octubre, día en el que se hizo el acto protocolar en la plaza central.
Afines del mes pasado Mainqué cumplió 100 años y la
celebración se realizada este fin de semana. La Kuppe y Sele Vera serán serán
los números centrales que animarán y cerrarán los festejos por el centenario
durante la noche del sábado y domingo, respectivamente. Esta mañana se dio a
conocer el programa de actividades que incluirá el tradicional desfile cívico
durante la tarde del domingo.
Desde la Municipalidad se confirmó que habrá más de veinte
espectáculos populares y un desfile de delegaciones por la calle principal de
la localidad que contará con la participación de las instituciones y toda la
comunidad para festejar los 100 años que la localidad cumplió el pasado 28 de
octubre.
La actuación de los artistas locales y regionales se hará en
un escenario que se montará en la cancha de fútbol del club local. Los
espectáculos serán gratuitos y la apertura comenzará el sábado a las 18 y el
domingo a partir de las 18,30.
El primer día será la noche de la cumbia y el cierre estará
a cargo de La Kuppe. Al día siguiente se hará el desfile cívico a partir de las
15 y en los espectáculos artísticos del domingo el cierre será con Sele Vera y
Los Pampas.
Cabe recordar que en el día del cumpleaños de la ciudad se
llevaron a cabo actividades protocolares y conmemorativas en la plaza Eva
Perón. En ese momento se destacó el sentido de pertenencia de los habitantes
hacia su pueblo, recordando los espacios y experiencias compartidas a lo largo
de las generaciones.
“Pueblo en el que muchos crecimos, jugamos en sus calles, en
la plaza, nadamos en las aguas del río, recorrimos bardas, chacras, disfrutamos
de la calidez de nuestra gente”, expresaron las autoridades mainquinas en
aquella ocasión.
“Tenemos un pueblo maravilloso. Nuestro deseo en este
aniversario es que podamos abrazar nuestra historia, ver el camino recorrido y
sentirnos orgullosos de los valores que hemos sembrado”, se expresó a fines del
mes pasado desde la Municipalidad y a la hora de resaltar el espíritu
comunitario que caracteriza a los mainquinos.
A continuación, el cronograma de espectáculos:
Sábado 18 h: Agrupación El Gauchito 18,30 h: Hadassah Danzas
Árabes19 h: Academia de danzas Paola Gómez 19,30 h: Dandas árabes Estrellas
Chaufaux 19,45 h: Taller de guitarra Hugo Quinteros 20,15 h: Fausto Araneda
20,30 h: Mi mamá no me deja 21 h: Cumbia te dije 22 h: “El viru” – Sonido
básico 23 h: DJ Laurixx /Dj Lampard 00 h: La Kuppe-
Domingo 18,30 h: Agrupación Taty 19 h: Danzar Huergo 19,30 h:
Compañía de Arete folclórico 20 h: Adrián y W 20,30 H: Proyecto Instinto 21 h:
Vic Sánchez 21,30 h: Mi mamá no me deja 22 h: Dúo Flores Quinteros 22,30 h:
Malambo Tralihue 23 h: Parranderos 00 h: Sele Vera y Los Pampas.
