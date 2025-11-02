domingo, 2 de noviembre de 2025

El Club Atlético Regina se consolidó como el equipo de la Zona 10 del Torneo Regional Federal Amateur.

 



Con goles de Ulises Romero y Santiago Ávila, en el Estadio del Club Atlético Regina el Albo se impuso por 2-0 ante Sportsman de Choele Choel y quedó como único líder de la zona 10.


