Leonel Rodríguez se quedó con la quinta etapa de la Vuelta al Valle en Regina.
Apesar de la temperatura y por momentos el viento en contra, la quinta etapa de la 82° edición de la Vuelta al Valle, cumplió hoy sábado el rápido circuito en Villa Regina que fue ganada por el ciclista uruguayo Leonel Rodríguez, seguido por Alejandro Quilci y Leonardo Covarrubia.
El recorrido comenzó sobre la avenida 9 de Julio en pleno centro de la ciudad para luego tomar por las calles Inmigrantes, 25 de Mayo para luego tomar por Ruta 22 en dirección a General Roca hasta la intersección con la calle Pioneros y retomar por la ruta hasta la Aduana y finalmente retomar para volver a la zona céntrica de la ciudad.
La quinta etapa comenzó con varios minutos de demora por problemas técnicos de algunos ciclistas que tuvieron que ser asistidos por sus equipos antes del inicio de la prueba.
De movida la carrera fue emocionante porque rápidamente un pequeño grupo de tres ciclistas se escapó para establecer diferencias, aunque por momentos el grueso del pelotón acortaba diferencias.
Por momentos los fugados llegar a establecer una diferencia de casi un minuto con los restantes competidores. Sin embargo, a partir de la quinta vuelta por el circuito, la situación cambió.
En ese momento una decena de corredores comenzaron a establecer diferencias para intentar escaparse. Pero el ritmo de la punta fue demoledor y en los últimos dos giros solo siete se escaparon adelante con casi un minuto de diferencia sobre el segundo pelotón.
Durante distintas vueltas hubo pruebas especiales de srpint; el primero fue para José Luis Peralta del equipo Toro Pérez, mientras que el segundo quedó para Matías Silva Zambrano del equipo Rigoberto; mientras que Pablo Reyes del Allen Pro se quedó con el tercero.
La etapa se desarrolló sin mayores incidentes, cuando iban en el cuarto giro, ingresando a la quinta vuelta, hubo una caída, aunque no pasó a mayores.
