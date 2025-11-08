Acto oficial y desfile en el 101º Aniversario de Villa Regina.

Acto oficial 101º Aniversario de Villa Regina.
Ayer 7 de noviembre nuestra Villa Regina llegó a los 101 años.
Se
realizaron el acto protocolar al pie de la escalera
de ingreso de la ex Estación del Ferrocarril, sede del Concejo Deliberante
Reginense.
El Intendente Ing. Luis Albrieu junto al Gobernador Alberto
Weretilneck, colocaron una ofrenda floral al monumento de los Primeros
Pobladores.
Se entregaron reconocimiento a la Banda Municipal “Romandino
Grossi”.
Nuestra Banda Municipal ¡Bien de Regina! que casi nació con
la Colonia Regina, hoy está llena de presente, viva y goza del cariño,
admiración y apoyo de la comunidad reginense que se nutre. Y superó todas las
crisis y ¡en la Argentina! que no es poca cosa…
El Padre Marcelo Pío Gardin, de origen Salesiano, originario
de Casarsa, provincia de Pordenone,
región Friuli Venezia Giulia, Italia en su tarea sacerdotal tenía relación con
las familias de los Rotter y Eduardo
Andreussi (provenientes de la región
friulana) y nace la idea de formar una banda de música donde se empieza a
enseñar este arte a los niños y jóvenes con estas inclinaciones en horario
nocturno y a la luz de la vela, luego de haber trabajado durante el día.
El Sr. Eduardo Andreussi tenía conocimientos musicales y
bandísticos. Se fueron juntando, entre los años 1928 y 1930, se hace realidad
efectiva la Primera Banda de Música de la Colonia.
Se dieron reconocimiento a la Biblioteca Popular Mariano
Moreno, fundada el 13 de octubre de 1935, por dedicación y promoción de la
lectura, la educación y la cultura en Villa Regina.
Durante el acto protocolar por los 101 años de Villa Regina,
se realizó entrega de la declaración de Interés Social, Cultural, Educativo,
Histórico y Municipal del Concejo Deliberante por el Centenario de la Escuela
Primaria N° 52 “Bartolomé Mitre”, conmemorado el día 12 de octubre de 2025.
Se realizaron entregas de aportes.
El Gobernador Alberto Weretilneck confirmó una serie de
obras como la construcción de un nuevo polideportivo, la ampliación de la red
de gas en el barrio Aldriguetti y el acceso a 150 lotes con servicios a través
del programa Suelo Urbano.
Ayer a la tarde cerca de 40 delegaciones fomaron parte del desfile que participaron instituciones sociales, deportivas, culturales y tradicionalistas en las avenidas 9 de Julio y Rivadavia.
