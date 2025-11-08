sábado, 8 de noviembre de 2025

Acto oficial y desfile en el 101º Aniversario de Villa Regina.

 

Acto oficial 101º Aniversario de Villa Regina.

Ayer 7 de noviembre nuestra Villa Regina llegó a los 101 años. 

Se realizaron el acto protocolar al pie de la escalera de ingreso de la ex Estación del Ferrocarril, sede del Concejo Deliberante Reginense.

El Intendente Ing. Luis Albrieu junto al Gobernador Alberto Weretilneck, colocaron una ofrenda floral al monumento de los Primeros Pobladores.

Se entregaron reconocimiento a la Banda Municipal “Romandino Grossi”.

Nuestra Banda Municipal ¡Bien de Regina! que casi nació con la Colonia Regina, hoy está llena de presente, viva y goza del cariño, admiración y apoyo de la comunidad reginense que se nutre. Y superó todas las crisis y ¡en la Argentina! que no es poca cosa…

El Padre Marcelo Pío Gardin, de origen Salesiano, originario de  Casarsa, provincia de Pordenone, región Friuli Venezia Giulia, Italia en su tarea sacerdotal tenía relación con las familias de los  Rotter y Eduardo Andreussi  (provenientes de la región friulana) y nace la idea de formar una banda de música donde se empieza a enseñar este arte a los niños y jóvenes con estas inclinaciones en horario nocturno y a la luz de la vela, luego de haber trabajado durante el día.

El Sr. Eduardo Andreussi tenía conocimientos musicales y bandísticos. Se fueron juntando, entre los años 1928 y 1930, se hace realidad efectiva la Primera Banda de Música de la Colonia.

Se dieron reconocimiento a la Biblioteca Popular Mariano Moreno, fundada el 13 de octubre de 1935, por dedicación y promoción de la lectura, la educación y la cultura en Villa Regina.

Durante el acto protocolar por los 101 años de Villa Regina, se realizó entrega de la declaración de Interés Social, Cultural, Educativo, Histórico y Municipal del Concejo Deliberante por el Centenario de la Escuela Primaria N° 52 “Bartolomé Mitre”, conmemorado el día 12 de octubre de 2025.

Se realizaron entregas de aportes.

El Gobernador Alberto Weretilneck confirmó una serie de obras como la construcción de un nuevo polideportivo, la ampliación de la red de gas en el barrio Aldriguetti y el acceso a 150 lotes con servicios a través del programa Suelo Urbano.

Ayer a la tarde cerca de 40 delegaciones fomaron parte del desfile que participaron instituciones sociales, deportivas, culturales y tradicionalistas en las avenidas 9 de Julio y Rivadavia.




