La FACTA celebra 50 años de historia y compromiso educativo en Regina.

La Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos (FACTA) de Villa Regina celebra este año su 50° aniversario institucional, y lo hará con una Cena Baile Aniversario que reunirá a toda su comunidad educativa, exalumnos, autoridades y vecinos.
Será este sábado 15 de noviembre, desde las 21 horas, en el Salón de Usos Múltiples de la Escuela Industrial (INSR), donde se espera una velada especial para compartir, celebrar y reconocer medio siglo de historia académica y social.
Las entradas para la cena están disponibles en la Secretaría de Extensión de la FACTA, ubicada en Reconquista y 25 de Mayo, con un valor de 60.000 pesos. La institución invita a toda la comunidad a sumarse a este encuentro que busca homenajear el camino recorrido y el trabajo colectivo que dio origen a una de las unidades académicas más emblemáticas de la Universidad Nacional del Comahue.
Durante la noche, se realizarán importantes sorteos donados por comercios de la localidad, además de dos premios principales que incluyen estadías para dos personas en las cabañas “Rucaleufú” de San Martín de los Andes.
Destacaron que será una oportunidad única para reencontrarse con colegas y docentes de distintas generaciones y fortalecer los lazos que dieron vida a la facultad.
La historia de la FACTA.
La historia de la FACTA está profundamente ligada al desarrollo de Villa Regina y al esfuerzo comunitario que impulsó su creación. Su origen se remonta a 1971, cuando las denominadas “fuerzas vivas” locales conformaron la Comisión Organizadora Pro Universidad Nacional del Comahue, con el objetivo de acercar la educación universitaria a la región del Alto Valle.
Poco después, en octubre de ese mismo año, la comisión propuso formalmente la creación de un Instituto o Departamento de Ciencias de la Alimentación, al advertir el potencial productivo del valle y la necesidad de formar profesionales especializados en el sector alimentario.
La propuesta fue acompañada por estudios técnicos y socioeconómicos elaborados por la propia comunidad reginense, que demostraron la viabilidad del proyecto. Aquella documentación fue clave para que, en agosto de 1974, la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue realizara un estudio de factibilidad que dio sustento académico a la iniciativa.
Finalmente, el 7 de noviembre de 1974, en coincidencia con el cincuentenario de Villa Regina, el rector de la UNC firmó la resolución que dio origen al Centro Universitario Regional de Villa Regina, antecedente directo de la actual FACTA. El hecho fue celebrado como un hito local y símbolo del compromiso cívico de toda una comunidad.
En sus primeros años, las clases se dictaron en instalaciones cedidas por el Colegio Nacional, hasta que la facultad logró consolidar su estructura académica y edilicia. Con el tiempo, FACTA se convirtió en un referente regional en la formación de profesionales de la industria alimentaria, articulando docencia, investigación y extensión con el entramado productivo del Alto Valle.
Hoy, a medio siglo de aquel sueño colectivo, la FACTA celebra no solo su trayectoria institucional, sino también el espíritu de cooperación y visión de futuro que la vio nacer.
