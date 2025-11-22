sábado, 22 de noviembre de 2025

Radares de control de velocidad provincia de Río Negro.

 


En el año 2024, en la Legislatura de Río Negro votamos por unanimidad la ley 5726 de regulación de los radares.

Radares autorizados y en funcionamiento.

Los radares de control de velocidad habilitados provisoriamente mediante resoluciones emitidas por la APSVs son los que están ubicados a la altura de las siguientes ciudades:

El Bolsón (RN 40, km 1913,05 sentido ascendente y km 1917,07 sentido descendente). Funciona desde el 26/12/24

San Carlos de Bariloche (Av. Bustillo Km 17,1/15,4/11,3/7,9 sentido ascendente y Km 17,1/15,4/11,3/0,8 sentido descendente; y en RN 40, Km 2030,2 ambos sentidos). Funciona desde el 26/12/24

Contralmirante Cordero (RN 151, km 22, 27 sentido ascendente; Km 23 y 29 sentido descendente). Funciona desde el 26/12/24

Dina Huapi (RN 23, Km 604,1 ambos sentidos y en RN 40, km 2055 ambos sentidos) Funciona desde el 27/12/24

Gral. Conesa (RN 251, Km 116,5 ambos sentidos). Funciona desde el 03/01/25

Darwin (RN 22, Km 1008,700 ambos sentidos). Funciona desde el 03/02/2025

Estos municipios están autorizados en carácter provisorio, hasta que se implemente el sistema de captación y procesamiento de infracciones que se desarrollará en el ámbito del Ministerio de Seguridad y Justicia.

Los que todavía NO están habilitados: Cipolletti, Lamarque, Cinco Saltos, Sargento Vidal, Río Colorado, Sierra Grande, Villa Regina.

También deben tener en cuenta que, del límite de velocidad de cartelera se permite hasta un 10% más, es decir, si dice "Máxima 60" podes pasar hasta 66. Si pasas a 66.1 km/h, corresponde la multa.

Publicado por en
Etiquetas: , , ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)