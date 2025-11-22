Radares de control de velocidad provincia de Río Negro.

En el año 2024, en la Legislatura de Río Negro votamos por
unanimidad la ley 5726 de regulación de los radares.
Radares autorizados y en funcionamiento.
Los radares de control de velocidad habilitados
provisoriamente mediante resoluciones emitidas por la APSVs son los que están
ubicados a la altura de las siguientes ciudades:
El Bolsón (RN 40, km 1913,05 sentido ascendente y km 1917,07
sentido descendente). Funciona desde el 26/12/24
San Carlos de Bariloche (Av. Bustillo Km 17,1/15,4/11,3/7,9
sentido ascendente y Km 17,1/15,4/11,3/0,8 sentido descendente; y en RN 40, Km
2030,2 ambos sentidos). Funciona desde el 26/12/24
Contralmirante Cordero (RN 151, km 22, 27 sentido ascendente;
Km 23 y 29 sentido descendente). Funciona desde el 26/12/24
Dina Huapi (RN 23, Km 604,1 ambos sentidos y en RN 40, km
2055 ambos sentidos) Funciona desde el 27/12/24
Gral. Conesa (RN 251, Km 116,5 ambos sentidos). Funciona
desde el 03/01/25
Darwin (RN 22, Km 1008,700 ambos sentidos). Funciona desde
el 03/02/2025
Estos municipios están autorizados en carácter provisorio,
hasta que se implemente el sistema de captación y procesamiento de infracciones
que se desarrollará en el ámbito del Ministerio de Seguridad y Justicia.
Los que todavía NO están habilitados: Cipolletti, Lamarque, Cinco
Saltos, Sargento Vidal, Río Colorado, Sierra Grande, Villa Regina.
También deben tener en cuenta que, del límite de velocidad
de cartelera se permite hasta un 10% más, es decir, si dice "Máxima
60" podes pasar hasta 66. Si pasas a 66.1 km/h, corresponde la multa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario