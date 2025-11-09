domingo, 9 de noviembre de 2025

FIESTA DE LA TRADICIÓN, EL MATE Y LA AMISTAD EN CERVANTES.

 

FIESTA DE LA TRADICIÓN, EL MATE Y LA AMISTAD EN CERVANTES.

A pesar de la suspensión de la fiesta, el concurso de la mejor empanada y la mejor torta frita se llevó a cabo en la jornada de hoy.

7 Instituciones/agrupaciones de la ciudad participaron de esta competencia que fue evaluada por el jurado compuesto por:  Laura Carrillao, Juan Ignacio “CONI” Navarro y Miguel Acevedo.

Los ganadores de la edición 2025 fueron:

Mejor empanada:

- 1er puesto:  Grupo de Adultos Mayores Desarrollo Social

- 2do Puesto: Ministerio Evangelistico de La Barca.

- 3er Puesto: Parroquia Nuestra Señora del Pilar

Mejor Torta Frita:

-1er puesto: Grupo de Adultos Mayores Desarrollo Social

-2do Puesto: Ministerio Evangelistico de La Barca

-3er Puesto: Taekwondo ACS

Mención especial por Creatividad: Taller Municipal de Danzas Urbanas “Las Panteras”

FELICITACIONES a todos los que participaron, al jurado y al equipo municipal por el enorme trabajo realizado.

Municipalidad de Cervantes.

Publicado por en
Etiquetas: , , , ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)