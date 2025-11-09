FIESTA DE LA TRADICIÓN, EL MATE Y LA AMISTAD EN CERVANTES.
A pesar de la suspensión de la fiesta, el concurso de la
mejor empanada y la mejor torta frita se llevó a cabo en la jornada de hoy.
7 Instituciones/agrupaciones de la ciudad participaron de
esta competencia que fue evaluada por el jurado compuesto por: Laura Carrillao, Juan Ignacio “CONI” Navarro
y Miguel Acevedo.
Los ganadores de la edición 2025 fueron:
Mejor empanada:
- 1er puesto: Grupo
de Adultos Mayores Desarrollo Social
- 2do Puesto: Ministerio Evangelistico de La Barca.
- 3er Puesto: Parroquia Nuestra Señora del Pilar
Mejor Torta Frita:
-1er puesto: Grupo de Adultos Mayores Desarrollo Social
-2do Puesto: Ministerio Evangelistico de La Barca
-3er Puesto: Taekwondo ACS
Mención especial por Creatividad: Taller Municipal de Danzas
Urbanas “Las Panteras”
FELICITACIONES a todos los que participaron, al jurado y al
equipo municipal por el enorme trabajo realizado.
Municipalidad de Cervantes.
