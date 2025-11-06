Conferencia de prensa de la nueva edición de la tradicional carrera de ciclismo.

𝟴𝟮º 𝗩𝘂𝗲𝗹𝘁𝗮 𝗮𝗹 𝗩𝗮𝗹𝗹𝗲 | Ayer, en Turismo, se llevo a cabo 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗲𝗻𝘀𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝟱º 𝗲𝘁𝗮𝗽𝗮 de la nueva edición de la tradicional carrera de ciclismo.
𝗘𝗹 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗜𝗻𝗴. 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗔𝗹𝗯𝗿𝗶𝗲𝘂, 𝗱𝗲𝘀𝘁𝗮𝗰𝗼́: "El marco que tenemos en esta conferencia de prensa, abrazados por las bardas, muestra que Regina tiene mucho para ofrecer. Estos eventos no sólo generan ingresos, sino también nos brindan un espectáculo bellísimo."
𝗔𝗴𝗿𝗮𝗱𝗲𝗰𝗲𝗺𝗼𝘀 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 del Presidente de la CCO, Ricardo Varenzuela, Secretario de la Comisión de la CCO, Martín Chavarría, la Tesorera, Paula Freire, el Comisario Deportivo, Luis Goméz, y el referente reginense del Ciclismo Ruso Schwallier, funcionarios municipales y medios de comunicación.
Municipalidad de Villa Regina.
No hay comentarios:
Publicar un comentario