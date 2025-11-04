Postulantes a Embajadora de Villa Regina. 101º Aniversario.

¡𝗘𝗹𝗹𝗮𝘀 𝘀𝗼𝗻 𝗹𝗮𝘀 𝗽𝗼𝘀𝘁𝘂𝗹𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗮 𝗘𝗺𝗯𝗮𝗷𝗮𝗱𝗼𝗿𝗮 𝗱𝗲 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮 𝗥𝗲𝗴𝗶𝗻𝗮!𝗣𝗼𝘀𝘁𝘂𝗹𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗡°𝟭: Ludmila Ariana Ortega | Representa a la Cooperadora del Hospital Área Programa de Villa Regina.
𝗣𝗼𝘀𝘁𝘂𝗹𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗡°𝟮: Celina Abigail Nieto | Representa a la Escuela Secundaria N°11.
𝗣𝗼𝘀𝘁𝘂𝗹𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗡°𝟯: Evelyn Lorena Sepúlveda | Representa al Barrio 25 de Mayo.
𝗣𝗼𝘀𝘁𝘂𝗹𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗡°𝟰: Macarena Alejandra Bernat | Representa a la Salita de Salud Primaria de Barrio Villa Alberdi.
𝗣𝗼𝘀𝘁𝘂𝗹𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗡°𝟱: Gabriela Edith Temperini | Representa a la Escuela de Canotaje “La Isla”.
𝗣𝗼𝘀𝘁𝘂𝗹𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗡°𝟲: Luciana Daniela Soto | Representa al Centro de Jubilados Reencuentro.
𝗣𝗼𝘀𝘁𝘂𝗹𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗡°𝟳: Agustina Blanca Lilen Soto | Representa al Instituto de Formación Docente Continua.
𝗣𝗼𝘀𝘁𝘂𝗹𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗡°𝟴: Lilen Jesarela Silzle | Representa a la Farmacia Renacer.
𝗣𝗼𝘀𝘁𝘂𝗹𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗡°𝟵: Lumila Abigail Cifuentes | Representa al Club de Boxeo Legendz Boxing.
¡9 jóvenes que representan con orgullo a distintos sectores de nuestra ciudad en el marco del 101° aniversario de la ciudad!
Municipalidad de Villa Regina.
