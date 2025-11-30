Ganó EL ALBO y es puntero en la tabla.

Con dos goles de Tobías Rivas, de Rubén García otros dos goles y Matías Díaz, el Club Atlético Regina ganó por 5-1 ante San Sebastián en casa por la fecha 39 de la Liga Deportiva Confluencia y se ubica momentáneamente como único líder de la tabla.
Además, en el partido sumaron minutos en primera división Rubén Ferraro, Santiago Cheuquepan, Mauro Hernández y Gabriel Bolaños.
Con dos goles de Joaquín Torres, Tomás Quezada, Camilo Massolo, Lorenzo Barrientos y Franco San Martín, Regina se impuso por 6-0 ante San Sebastián en tercera división.
