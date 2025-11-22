La Legislatura de Río Negro aprobó el pasado lunes el proyecto de ley destinado a recomponer el monto de las Pensiones Graciables Vitalicias otorgadas a los Bomberos Voluntarios retirados de la provincia, cumpliendo así con un reclamo histórico del sector. La iniciativa, impulsada por los legisladores del ARI, fue respaldada en el recinto ante la evidente insuficiencia del monto que recibían los bomberos.
Nuevo monto y reconocimiento a la solidaridad
La nueva ley establece que la pensión será significativamente revalorizada, pasando de ser equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) a un valor que garantiza mejores condiciones de vida para los retirados:
La pensión será equivalente a tres veces el Salario Mínimo Vital y Móvil fijado por el Gobierno Nacional.
Adicionalmente, se incorporará un 40% de adicional por Zona Austral.
Durante el tratamiento del proyecto, se destacó que la labor de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios es un "ejemplo de solidaridad y desprendimiento" en la provincia, arriesgando su vida para enfrentar catástrofes, incendios y realizar rescates. La aprobación de esta ley busca equiparar el reconocimiento económico con la trascendencia de su tarea.
