Club Atlético Regina terminó la primera ronda del Torneo Regional Federal Amateur de forma invicta por segundo año consecutivo.

PUNTEROS, INVICTOS Y CLASIFICADOS.
Regina terminó la primera ronda del Torneo Regional Federal Amateur de forma invicta por segundo año consecutivo y en este caso clasificando de forma directa a la tercera ronda.
Por el momento se ubica como el mejor clasificado esperando la resolución del partido correspondiente a la zona 7 entre San Patricio del Chañar y Alianza de Cutral Co que no se disputó en el día de hoy.
El equipo de Napolitano cerró los primeros seis partidos con 16 puntos, 21 goles a favor y 6 en contra.
*** Club Atlético Regina.
