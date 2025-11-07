Aniversario de Villa Regina: desde cuándo y dónde serán los cortes de calles en la zona céntrica.
Para el desarrollo de las actividades programadas para este viernes, sábado y domingo por la celebración del 101° Aniversario de Villa Regina, el municipio anunció los cortes de calles y restricción a la circulación de vehículos que se aplicará durante los tres días.
En algunos casos, la interrupción a la circulación ya comenzó este jueves por tareas de preparación de uno de los escenarios que se utilizará para los espectáculos gratuitos del domingo.
Precisamente, desde hoy a las 7:30 el municipio restringió la circulación vehicular en la calle Los Nogales en el tramo comprendido desde la intersección con la avenida General Paz hasta el acceso a la calle Horacio Santángelo.
En tanto este viernes 7 de noviembre se anunció que desde las 7:30 habrá restricción de circulación en las esquinas de la avenida 9 de Julio y España, en Hipólito Irigoyen y la avenida San Martín, y la avenida San Martín e Ingeniero Bicchi. Por otra parte, desde las 14 la interrupción será total en la avenida 9 de Julio desde la intersección con Bonoli, hasta la intersección de la avenida Rivadavia con la calle 11 de Septiembre.
Finalmente detallaron que tanto el sábado 8 y el domingo 9 habrá una interrupción total a la circulación sobre la calle Los Nogales entre la avenida General Paz y la calle Horacio Santángelo. Las interrupciones se mantendrán hasta la dos de la mañana del lunes, cuando nuevamente se habilitará el tránsito normal.
