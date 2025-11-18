Autoridades de la Federación de Bomberos Voluntarios de Río Negro.

Autoridades Federación de Bomberos Voluntarios de Río Negro.
En funciónes, a partir de la fecha, por aceptación de la
Asamblea realizada oportunamente por el organismo contralor Personerias
Jurídicas Provincial.
* COMISIÓN DIRECTIVA - F.P.A.C.B.V.R.N. (11 de octubre del 2025) .
- José Humberto Calderón Presidente A.B.V. de Villa Regina.
- Raúl Horacio Vena A.B.V. de Cipolletti Vice-Presidente.
- Adalberto Sabino Castro A.B.V. de Sierra Colorada Tesorero.
- Luis Antonio Romeo A.B.V. de Río Colorado Pro-Tesorero.
- Natalia Vanesa Aab A.B.V. de Chimpay Secretario.
- Alejo Jesus Rojas A.B.V. de Río Colorado Pro-Secretario.
- Jorge Osvaldo Lagos A.B.V. de San Carlos de Bariloche Vocal.
- Juan Martir Torres A.B.V. de Cipolletti Vocal.
- Marcos Rolando Guaiquian A.B.V. de Ministro Ramos Mexia Vocal Suplente.
- Oscar Alejandro Montenegro A.B.V. de SAn Carlos de Bariloche Vocal Suplente.
* COMISION REVISORA DE CUENTAS - F.P.A.C.B.V.R.N. (11 de octubre del 2025).
- Marcelo Daniel Laure A.B.V. de Chimpay Titular.
- Hugo Guillermo Brockerhof A.B.V. de Dina Haupi Titular.
- César Horacio Salinas A.B.V. de El Bolsón Suplente.
