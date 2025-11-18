martes, 18 de noviembre de 2025

Autoridades de la Federación de Bomberos Voluntarios de Río Negro.

 


En funciónes, a partir de la fecha, por aceptación de la Asamblea realizada oportunamente por el organismo contralor Personerias Jurídicas Provincial.

* COMISIÓN DIRECTIVA - F.P.A.C.B.V.R.N. (11 de octubre del 2025) .

- José Humberto Calderón Presidente A.B.V. de Villa Regina.

- Raúl Horacio Vena  A.B.V. de Cipolletti Vice-Presidente.

- Adalberto Sabino Castro A.B.V. de Sierra Colorada  Tesorero.

- Luis Antonio Romeo A.B.V. de Río Colorado Pro-Tesorero.

- Natalia Vanesa Aab A.B.V. de Chimpay Secretario.

- Alejo Jesus Rojas A.B.V. de Río Colorado Pro-Secretario.

- Jorge Osvaldo Lagos A.B.V. de San Carlos de Bariloche Vocal.

- Juan Martir Torres  A.B.V. de Cipolletti Vocal.

- Marcos  Rolando Guaiquian A.B.V. de Ministro Ramos Mexia Vocal Suplente.

- Oscar Alejandro Montenegro A.B.V. de SAn Carlos de Bariloche Vocal Suplente. 

* COMISION REVISORA DE CUENTAS - F.P.A.C.B.V.R.N. (11 de octubre del 2025).

- Marcelo Daniel Laure A.B.V. de Chimpay Titular.

-  Hugo Guillermo Brockerhof  A.B.V. de Dina Haupi Titular.

-  César Horacio Salinas A.B.V. de El Bolsón Suplente.

