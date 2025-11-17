El pasado sábado 15 de noviembre celebramos, con gran alegría y emoción, la Cena por el 50° Aniversario de nuestra Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos.
Fue una noche colmada de recuerdos, reconocimientos y orgullo por pertenecer a esta institución que continúa creciendo gracias al compromiso de toda su comunidad.
En este marco, también pudimos homenajear a las y los nodocentes jubilados que acompañaron a nuestra Facultad desde sus inicios; a docentes destacados; a exdirectores y exdirectoras; a exdecanos y exdecanas; y a miembros de la comunidad que han contribuido de manera invaluable al sostenimiento y desarrollo de la institución.
Deseamos expresar un agradecimiento especial a las y los estudiantes de la Licenciatura en Gerenciamiento Gastronómico, responsables del servicio de la cena, así como a sus docentes y al personal nodocente de nuestro comedor, por el acompañamiento y profesionalismo. Su trabajo fue destacado y aportó una calidad excepcional al evento.
Agradecemos también a todas las personas que nos acompañaron, colaboraron e hicieron posible este encuentro tan significativo.
Pueden acceder a las fotografías de la celebración en el siguiente enlace:
