PENÚLTIMA FECHA DEL MOTO CLUB REGINENSE.

Se corrió la penúltima del Patagónico de Karting.
El Gran Premio Coronación será nocturno.
Se corrió en el Kartódromo del Moto Club Reginense la 9° y penúltima fecha del 41° Campeonato Patagónico de Karting, la cual otorgó puntaje y medio a los pilotos participantes.
Quedando solo por delante el gran premio coronación que se correrá los días 28 y 29 de noviembre la cual será nocturna.
Los ganadores de la fecha fueron Zottele en la 125cc, Hernández en la 150cc 4 Tiempos, Scuadroni en la Master, Gabrielloni en Varilleros, Martínez en la Juvenil y Ferreyra en la Junior.
El sábado se realizaron las pruebas oficiales cronometradas y el domingo se realizaron las clasificaciones, series y finales.
CATEGORIA 125cc.
Volvió a la victoria el actual campeón y cómodo líder del campeonato, Nicolás Zottele (Villa Regina), quien también se impuso también en la serie.
La segunda posición fue para Damián La Colla (Villa Regina) y la tercera le correspondió a Martín Casamayor (Neuquén).
CATEGORIA 150cc 4 TIEMPOS.
Puntaje ideal fue el conseguido por Iñaki Hernández (Gral. Roca), lo que le permite llegar como líder del campeonato al coronación.
Angel Scuadroni (Neuquén) subió al segundo lugar del podio y Damián La Colla al tercero.
CATEGORIA MASTER.
La clasificación, la serie y la final fueron para Angel Scuadroni (Neuquén). Javier Casamayor (Neuquén) y Nicolás Forti (Neuquén) lo acompañaron en el podio.
CATEGORIA JUVENIL.
Si bien Tiago Revert (Villa Regina) fue el dueño de la clasificación y la serie, la victoria en la final quedó en manos de Laureano Martínez (Gral. Roca). Quien tuvo un exitoso retorno a la categoría después de un año sin competir.
Revert fue finalmente segundo y Emiliano Teruel (Chichinales) completó el podio.
CATEGORIA VARILLEROS.
Otra de las divisionales en la que un piloto logró sumar puntaje ideal. Mario Gabrielloni (Neuquén) logra una importante victoria que deja la definición mas que ajustada para la última fecha con Benjamín Roldán (Catriel). Quien terminó segundo.
El último escalón del podio fue para Natalia Bello (Neuquén).
CATEGORIA JUNIOR.
Como a sido todo el campeonato, dos pilotos se alternan las victorias.
Guido Ferreyra (Gral. Roca) fue el vencedor, escoltado por su rival en el campeonato, Feliciano De Godos (Choele Choel). Quien se había impuesto en la serie.
El podio lo completó Valerio Garbin (Gral. Roca).
Información: MOTO CLUB REGINENSE.
