Los desagües no son un detalle: son parte vital del sistema de riego.
Permiten eliminar el exceso de agua, regulan el nivel freático y evitan la salinización de los suelos.
Mantener limpios los desagües comuneros es de suma importancia.
Los fuertes vientos, ya pronosticados, impactaron con fuerza en la región. Las ráfagas derribaron árboles y generaron obstrucciones en canales de riego y desagües comuneros.
El equipo del Consorcio trabajó intensamente para despejar y restablecer el sistema, asegurando la continuidad del agua en toda la zona. Cada emergencia climática vuelve a demostrar el valor de una respuesta rápida y de una infraestructura bien cuidada.
*** Consorcio de Riego y Drenaje de Villa Regina, Godoy y Chichinales.
