Mauricio Vesprini, creador de Capture Bizarre, construyó desde la Patagonia una comunidad con más de diez millones de seguidores. Su historia combina humor, innovación y trabajo constante.
Desde la “Perla del Valle”, Mauricio Vesprini maneja una de las comunidades de humor más grandes de América Latina: Capture Bizarre. Lo que empezó como un proyecto personal se transformó en una cuenta de memes con más de diez millones de seguidores en distintas redes sociales, un fenómeno que nació y crece desde la Patagonia.
“Regina ocupa un
lugar muy importante en mi historia. Soy muy local y no me imagino viviendo en
otro lugar”, cuenta. “Tuve muchas oportunidades comerciales afuera, incluso en
otros países, pero gracias al avance de la tecnología siempre pude hacer todo
desde acá. Regina tiene un ritmo de vida que para mí es ideal: tranquilo,
equilibrado, con su belleza natural y ese espíritu de ciudad chica que me hace
sentir en casa”.
¿Cómo nació el fenómeno viral?
Esa identidad lo acompaña incluso en los proyectos globales.
“Desde acá se puede crear con identidad propia, sin perder el contacto con lo
que somos. Esa autenticidad es lo que la gente valora en las redes”, asegura. Y
sus números lo confirman: millones de reproducciones diarias, una comunidad
fiel y un estilo de humor que mezcla observación, ingenio y reflejos para
captar lo que ocurre en el día a día.
“El lugar donde nacés no determina hasta dónde podés llegar.
Lo que te lleva lejos son las ganas, el trabajo y las ideas. Desde Regina, se puede
llegar a cualquier parte.”
Mauricio Vesprini. Empresario y emprendedor digital.
La historia de Vesprini con internet empezó mucho antes del
auge de las redes. “Tenía once años cuando hice mi primer sitio web”, recuerda.
“Publicaba imágenes graciosas, videos y curiosidades. Me encantaba hacer reír
al que estaba del otro lado de la pantalla.”
A comienzos de la década de 2010, cuando las redes sociales
comenzaban a masificarse, abrió una cuenta anónima en Twitter bajo el nombre
@Alcocacolico. Allí empezó a publicar textos breves sobre situaciones cotidianas,
con un tono sarcástico y divertido. “El anonimato me dio libertad para escribir
sin filtros. Y eso conectó enseguida con la gente. Mis tuits empezaron a
viralizarse y llegaron a programas de radio y televisión. Los leían al aire, y
nadie sabía quién estaba detrás. Era parte de la magia.”
Así creó Capture Bizarre.
En 2012, cuando Twitter incorporó la posibilidad de subir
imágenes, Mauricio dio el paso que definiría su carrera: unir texto e imagen
para crear una reacción visual que resumiera lo que todos pensaban. Así nació
Capture Bizarre. “Al principio era solo una cuenta más. Pero muy rápido se
convirtió en una comunidad. La viralización fue enorme. Había algo en ese
formato —una captura acompañada de una expresión, un gesto o una frase— que
reflejaba cómo vivimos las redes y la vida cotidiana.”
La expansión fue imparable. Con el tiempo, los memes de
Capture Bizarre comenzaron a circular en todo el continente, replicados por
medios, influencers y usuarios anónimos. “El humor tiene algo universal. No
importa el idioma o el país. Si lográs captar una emoción, una contradicción o
una reacción, eso funciona en cualquier lugar. En internet todos compartimos
los mismos códigos: el cansancio, la rutina, las pequeñas frustraciones, los
absurdos de la vida moderna. Reírse de eso nos iguala”, explica.
Trabajo, método y autenticidad.
Lo que muchos no saben es que detrás del éxito de Capture
Bizarre hay organización, método y trabajo constante. “No hay nada improvisado.
Las redes cambian todo el tiempo, y hay que entender cómo se comporta el
público. Analizo horarios, formatos, tendencias, y me apoyo en un pequeño
equipo que me ayuda con la parte técnica y de diseño. Cada publicación tiene un
proceso detrás”, describe.
El desafío principal, dice, es mantener la autenticidad. “El
público percibe enseguida cuando algo está forzado. Por eso trato de no perder
el espíritu original: reírnos de lo cotidiano sin caer en la crueldad o el
cinismo. Me gusta el humor que te hace pensar, que refleja lo que todos
sentimos aunque nadie lo diga.”
El crecimiento de la cuenta también atrajo a marcas
interesadas en conectar con esa comunidad. “Empezaron a contactarme para pautar
productos o campañas. Fue una consecuencia natural del trabajo. Hoy las marcas
buscan cercanía y lenguaje real. Los memes se convirtieron en un canal de
comunicación tan poderoso como cualquier medio tradicional.”
Aunque su contenido viaja por toda Latinoamérica, Mauricio
asegura que sigue trabajando con la misma lógica que cuando empezó: una
computadora, conexión a internet y muchas ideas. “No necesito un gran estudio
ni vivir en una gran ciudad. A veces, las mejores ideas surgen en el silencio
de la madrugada o caminando por las chacras. Desde Regina se puede llegar al
mundo, solo hay que animarse a hacerlo.”
De las redes al salto inmobiliario.
Además de su perfil creativo, Vesprini trabaja en Inmobiliaria Pagliaccio, un proyecto que su madre Gladys fundó. Con el paso de los años decidió modernizarla y llevarla a un nuevo nivel. “Siempre tuve una mentalidad digital. Desde que empecé a involucrarme, mi objetivo fue modernizar el rubro: incorporar tecnología, hacer todo más ágil y transparente, mejorar la experiencia tanto para inquilinos, propietarios e inversores.”
Pagliaccio se convirtió en una inmobiliaria pionera en la
región. “Hoy ofrecemos recorridos virtuales en 360 grados, firma digital de
contratos y un sistema de gestión completamente online. Nuestros clientes
pueden ver una casa desde el celular, revisar cada detalle y concretar todo el
proceso sin moverse de su hogar. También desarrollamos calculadoras para
estimar valores de alquiler o créditos UVA, y un servicio de asistencia las 24
horas ante emergencias en propiedades”, explica.
Para Mauricio, esta digitalización no reemplaza el trato
humano, sino que lo potencia. “Trato de combinar lo mejor de dos mundos: la
confianza y cercanía de una inmobiliaria tradicional con la innovación que
permite la tecnología. Además, me gusta pensar que el ciudadano reginense
también merece tener acceso a servicios de calidad, como en cualquier gran
ciudad. Me enorgullece que estas herramientas existan acá, en nuestra
comunidad.”
Regina, una ciudad en transformación.
Según Vesprini, la ciudad atraviesa una etapa de
transformación. “Regina creció muchísimo en los últimos años. Se nota en todos
los sentidos: en la construcción, en la demanda de viviendas y en la llegada de
gente nueva. Hoy hay familias que eligen mudarse desde otras provincias
buscando una mejor calidad de vida. Eso hace que el mercado inmobiliario esté
muy activo.”
En materia de alquileres, explica, la demanda supera a la
oferta. “Después de la pandemia, muchas personas comenzaron a buscar casas con
patio, ambientes amplios y espacios verdes. En Regina no hay tantas, y eso
generó una mayor competencia y una suba en los valores. Es una situación que
estamos viendo en todo el país, pero que acá se siente con más fuerza porque el
crecimiento de la ciudad fue muy rápido.”
En cuanto a las ventas, destaca un cambio positivo. “En el
último año se reactivó la inversión. Mucha gente que tenía ahorros guardados
empezó a apostar nuevamente al ladrillo. La vuelta del crédito hipotecario
también ayudó a que muchas familias puedan proyectar la compra de su vivienda.
Eso genera movimiento, empleo y esperanza.”
Innovación, comunidad y futuro.
Mauricio también impulsa sus propios proyectos de
construcción para acompañar esa demanda. “Estoy desarrollando viviendas
modernas, funcionales y de calidad, con buena ubicación y diseño. La idea es
ofrecer lo que la gente realmente busca. Creo que Regina tiene un enorme
potencial para seguir creciendo y convertirse en un polo inmobiliario del Alto
Valle.”
En este aniversario de la ciudad, el creador de Capture
Bizarre aprovecha para agradecer. “Quiero darle las gracias a la comunidad por
acompañar siempre, por confiar, por apoyar y por ser parte de cada paso. Regina
no deja de crecer, y eso se debe, en gran parte, a su gente: a los que
apuestan, a los que se animan, a los que festejan cada cambio. Sin esa
respuesta y ese entusiasmo, nada tendría el mismo sentido.”
