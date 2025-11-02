Culminó un duro, exigente y muy bien organizado Rally Ciudad de Chichinales - Portal del Valle.

7ª Fecha Rally Regional.
FINALIZÓ EL RALLY CIUDAD DE CHICHINALES - PORTAL DEL VALLE.
Con el auspicio de Lotería de la Provincia, el Gobierno de Río Negro, Sidra Reggia, La Municipalidad de Chichinales y Organizado por la Asociación Volantes de General Roca, la Dirección de Deportes y la Municipalidad de Chichinales, la Fiscalización de la FRAD 11, con el apoyo de el Hospital Área Programa de Chichinales, Policía Caminera, el Departamento de Seguridad Vial, Policía de Río Negro (U44), Bomberos Voluntarios de Chichinales, el apoyo de las Municipalidades de Cervantes y Villa Regina; Chichinales en una tarea impecable de todo el personal municipal y sin dejar detalles librados al azar se dió el gusto de traer por primera vez una fecha (la séptima) del tradicional y emblemático Rally Regional.
En un carrerón Rauly Martínez volvió a la punta del certamen en la Clase A6 (irá a Bariloche en busca de seguir acrecentando su Palmares)
Los hermanos Vega se consagraron Campeones de la Clase N1, sumándose a Mauro Rocca y Manuel De Elías que ya eran Campeones 2025 y como si fuera poco, Oscar "el Tato" Ibargüen que regresó a la actividad después de 12 años, empujado principalmente por su amigo Pablito Donolo, navegado por un ganador como lo es "el Lagarto" Cristian Fernández Pizarro y así volver a disfrutar desde arriba de un auto su pasión por el Rally.
Tato expresó con gran satisfacción... "Amo correr, todo lo que sé me lo enseñó mi ídolo el Nene Nonnenmacher, busque un navegante carrereado, en actividad y rápido, cuando necesito una mano sé que cuento con Pablito Donolo y además tenemos un grupo increíble junto a Pablito y Maxi, el Nene Nonnenmacher, Huguito Per, vos, el equipo de Néstor Lasagno y Lucas Chirino, el incondicional apoyo de mi familia; ganamos la general, somos campeones de la A7 (otra vez), no puedo pedir más nada !!!"
Así finalizó el Rally Ciudad de Chichinales - Portal del Valle 2025
Clase A1
1- Alejandro Zambon y Javier Blasco
2- Fabricio D'Amico y Luis Veloso
3- Rubén y Maximiliano Martínez
4- Sergio Tampanelli y Héctor Pávez
Clase A6
1- Rauly Martínez y Matías Giménez
2- Esequiel Klein y Joaquín Rojas
3- Jorge y Agustín Escalante
4- Juan C. Garrido y Martín D'Albano
5- Juanjo Revert y Alexis Fica
Clase A7
1- Tato Ibargüen y Cristian Fernández Pizarro
2- Claudio y Carlos Simonelli
3- Ramón y Claudio Astorga
Clase A8
1- Mauro Rocca y Manuel De Elías
Clase N1
1- Emilio y Javier Vega
2- Ángel Fernández y Ezequiel Adaro
Clase N2
1- Octavio Fernández y Matías Beinaravicius
2- Claudio Bustos y Debora Vázquez
3- Manuel Becerra y Pablo Minio
4- Antonio Mehdi y Denis Ponce
Clase RC5
1- Federico Fernández y Federico Centani
2- Lucas Poli y Denis Pistagnesi
3- Hernán Fiore y el Seba Navarrete
Clasificación General
1° Oscar Tato Ibargüen y Cristian Fernández Pizarro
2° Rauly Martínez y Matías Giménez
3° Mauro Rocca y Manuel De Elías
4° Esequiel Klein y Joaquín Rojas
5° Jorge y Agustín Escalante
6° Claudio y Carlos Simonelli
7° Federico Fernández y Federico Centani
8° Octavio Fernández y Matías Beinaravicius
9° Claudio Bustos y Debora Vázquez
10° Lucas Poli y Denis Pistagnesi
11° Juan C. Garrido y Martín D'Albano
12° Hernan Fiore y Sebastián Navarrete
13° Juanjo Revert y Alexis Fica
14° Javier y Emilio Vega
15° Manuel Becerra y Pablo Minio
16° Ángel Fernández y Ezequiel Adaro
17° Alejandro Zambon y Javier Blasco
18° Fabricio D'Amico y Luis Veloso
19° Rubén y Maximiliano Martínez
20° Ramón y Claudio Astorga
21° Antonio Mehdi y Denis Ponce
22° Sergio Tampanelli y Héctor Pávez.
Radio Slogan 94.7
Somos parte de tu vida.
No hay comentarios:
Publicar un comentario