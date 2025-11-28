Por lluvia se reprograma el nocturno.

SE MODIFICA EL ORGANIGRAMA DEL CORONACION DEL PATAGONICO DE KARTING.
La noche del viernes contemplaba la realización de los entrenamientos oficiales cronometrados, los cuales la Comisión Directiva del Moto Club Reginense determinó se reprogramarán para la tarde del sábado; previo al inicio de las actividades competitivas (clasificación, serie y final)
En las próximas horas se informarán cuales serán los nuevos horarios de los entrenamientos, sin que tengan modificación el cronograma original del sábado para inicio de las clasificaciones.
