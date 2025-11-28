viernes, 28 de noviembre de 2025

Por lluvia se reprograma el nocturno.

 


SE MODIFICA EL ORGANIGRAMA DEL CORONACION DEL PATAGONICO DE KARTING.

Las cortas, pero intensas lluvias caídas en las primeras horas de la noche, impidieron desarrollar la totalidad de las actividades programadas en la primera jornada de la 10° y última fecha del Campeonato Patagónico de Karting.
La noche del viernes contemplaba la realización de los entrenamientos oficiales cronometrados, los cuales la Comisión Directiva del Moto Club Reginense determinó se reprogramarán para la tarde del sábado; previo al inicio de las actividades competitivas (clasificación, serie y final)
En las próximas horas se informarán cuales serán los nuevos horarios de los entrenamientos, sin que tengan modificación el cronograma original del sábado para inicio de las clasificaciones.
