sábado, 29 de noviembre de 2025

LAS PRECIPITACIONES RECIENTES IMPIDEN LA REALIZACIÓN DE LA FECHA CORONACIÓN DEL KÁRTING DEL MOTO CLUB.

LAS CONDICIONES CLIMATICAS IMPIDEN REALIZAR ESTA NOCHE LA FECHA NOCTURNA DEL CORONACIÓN.

La Comisión Directiva del Moto Club Reginense informa que ante las precipitaciones producidas en la noche del día viernes, la condición climática actual impiden tener el trazado del kartódromo de la institución en condiciones para desarrollar las actividades programadas para esta noche, correspondiente a la 10° y última fecha del Campeonato Patagónico.
En reunión del día lunes de la Comisión Directiva se determinará la fecha en la que se desarrollará la fecha coronación del certamen.
Comisión Directiva Moto Club Reginense.
