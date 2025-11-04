martes, 4 de noviembre de 2025

Cronograma de actividades 101º Aniversario Villa Regina.

 

Viernes 7 de noviembre.

10,30: acto protocolar en plaza Primeros Pobladores.

Himno Nacional Argentino e Himno a la Provincia de Río Negro interpretados por la Banda Municipal Romandino Grossi y el Coro Municipal.

Entrega de reconocimientos.

Número artístico a cargo del Ballet Folclórico Municipal.

Reinauguración del Galpón de las Artes Bendicta Cipolletti.

Plantación de los primeros 20 árboles del Paseo del Centenario.

17 h: Desfiles cívico sobre avenida 9 de Julio y Rivadavia.

18,30 h: corte de cinta e inauguración del predio ferial.

Los artistas y actividades confirmadas para el viernes 7 de noviembre son:

20.30 | Ballet Folclórico Municipal, a cargo de la prof. Belén Moraca.

21.00 | Presentación de postulantes a Embajadora y reinas invitadas.

21.15 | Sonora Raíz.

22.00 | Escuela Municipal de Malambo, a cargo del prof. «Cacho» Villegas.

22.15 | Los Hermanos Cornejo.

23.00 | Los Nocheros.


Sábado 8 de noviembre.

21 h: Dime que Sí

21,45 h: La Lokura

22,30 h: elección de la embajadora

Entrega de la moto 0 Km al ganador/a del sorteo

23,15 h: Disfruto

00 h: Rodrigo Tapari

Cierre con show de fuegos artificiales.



Domingo 9 de noviembre.

19,15 h: G.E.M.A

20 h: Punto Medio

20,45 h: Macadam’s

21,30 h: Innuendo

22,15 h: ROCK FCP, Costumbres Argentinas de la Fundación Cultural Patagonia.

 *** Todos los espectáculos son con entrada gratuita, en el Anfiteatro “Cono Randazzo”.

