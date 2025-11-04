Cronograma de actividades 101º Aniversario Villa Regina.
Viernes 7 de noviembre.
10,30: acto protocolar en plaza Primeros Pobladores.
Himno Nacional Argentino e Himno a la Provincia de Río Negro
interpretados por la Banda Municipal Romandino Grossi y el Coro Municipal.
Entrega de reconocimientos.
Número artístico a cargo del Ballet Folclórico Municipal.
Reinauguración del Galpón de las Artes Bendicta Cipolletti.
Plantación de los primeros 20 árboles del Paseo del Centenario.
17 h: Desfiles cívico sobre avenida 9 de Julio y Rivadavia.
18,30 h: corte de cinta e inauguración del predio ferial.
Los artistas y actividades confirmadas para el viernes 7 de
noviembre son:
20.30 | Ballet Folclórico Municipal, a cargo de la prof. Belén
Moraca.
21.00 | Presentación de postulantes a Embajadora y reinas
invitadas.
21.15 | Sonora Raíz.
22.00 | Escuela Municipal de Malambo, a cargo del prof. «Cacho»
Villegas.
22.15 | Los Hermanos Cornejo.
23.00 | Los Nocheros.
Sábado 8 de noviembre.
21 h: Dime que Sí
21,45 h: La Lokura
22,30 h: elección de la embajadora
Entrega de la moto 0 Km al ganador/a del sorteo
23,15 h: Disfruto
00 h: Rodrigo Tapari
Cierre con show de fuegos artificiales.
Domingo 9 de noviembre.
19,15 h: G.E.M.A
20 h: Punto Medio
20,45 h: Macadam’s
21,30 h: Innuendo
22,15 h: ROCK FCP, Costumbres Argentinas de la Fundación Cultural Patagonia.
*** Todos los espectáculos son con entrada gratuita, en el Anfiteatro “Cono Randazzo”.
