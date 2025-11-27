¡FIESTA DEL GRANA EN CASA!
99 ANIVERSARIO.
Círculo Italiano celebra los 99 años con una fiesta para
toda la familia…
En uno de los galpones donde funcionaba la Compañía Italo
Argentina de Colonización (CIAC), un grupo de esos primeros colonos que se
reunían los fines de semana formaron la Asociación Italiana Sociedad Forza –
Amore – Intelletto. Conocida como F.I.A.
Siendo primer presidente fue el Ing. Felipe Bonoli, su Vicepresidente el
Ing. Mario Bicchi y su secretario Emilio Bignami.
El Círculo Italiano de Villa Regina nació en 1926 bajo el
nombre “Forza, Amore e Intelletto”, cuando un grupo de inmigrantes italianos que
emigraron de diversas regiones de Italia y llegaron a la incipiente Colonia
Regina se reunían en un galpón para jugar a las cartas, bochas, fútbol, entre
otras actividades sociales.
El 5 de diciembre de 1926, se fundó la F.A.I., luego
"Dopolavoro", hoy Círculo Italiano. La primera institución social,
cultural y deportiva de la ciudad de Villa Regina.
Con el tiempo, planificaron la posibilidad de formar un club
y así fue tomando forma hasta su personería jurídica bajo el nombre Círculo
Italiano.
La celebración del Círculo Italiano será el viernes 5 de
diciembre a las 19,30 con entrada libre y gratuita en la sede deportiva Avda
Cipolletti 731.
Una tarde/noche increíble con: shows en vivo, juegos y
música,sorteos y sorpresas.
