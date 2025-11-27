jueves, 27 de noviembre de 2025

Círculo Italiano celebra los 99 años con una fiesta para toda la familia…

En uno de los galpones donde funcionaba la Compañía Italo Argentina de Colonización (CIAC), un grupo de esos primeros colonos que se reunían los fines de semana formaron la Asociación Italiana Sociedad Forza – Amore – Intelletto. Conocida como F.I.A.  Siendo primer presidente fue el Ing. Felipe Bonoli, su Vicepresidente el Ing. Mario Bicchi y su secretario Emilio Bignami.

El Círculo Italiano de Villa Regina nació en 1926 bajo el nombre “Forza, Amore e Intelletto”, cuando un grupo de inmigrantes italianos que emigraron de diversas regiones de Italia y llegaron a la incipiente Colonia Regina se reunían en un galpón para jugar a las cartas, bochas, fútbol, entre otras actividades sociales.

El 5 de diciembre de 1926, se fundó la F.A.I., luego "Dopolavoro", hoy Círculo Italiano. La primera institución social, cultural y deportiva de la ciudad de Villa Regina.

Con el tiempo, planificaron la posibilidad de formar un club y así fue tomando forma hasta su personería jurídica bajo el nombre Círculo Italiano.

La celebración del Círculo Italiano será el viernes 5 de diciembre a las 19,30 con entrada libre y gratuita en la sede deportiva Avda Cipolletti 731.

Una tarde/noche increíble con: shows en vivo, juegos y música,sorteos y sorpresas.







