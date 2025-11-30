Llegan las 50 Ediciones de la Regata internacional del Río Negro.
Del 8 al 18 Enero 2026.
Orgullo Reginense, Escuela de Canotaje La Isla estará presente en la Regata Internacional del Río Negro nada más y nada menos que en sus 50 ediciones, medio siglo de historias y leyenda para esta edición dorada, diez días de pura adrenalina, 9 etapas y 2 descansos, un evento deportivo emblemático que reune a palistas de todo el mundo.
Este evento no solo es una competencia deportiva, sino también una celebración al esfuerzo, compromiso, horas de entrenamientos y un gran trabajo en equipo que demuestra día a día la escuela de canotaje.... Sin dudas siempre demostrando que en la vida hay tiempo para todo menos para rendirse.
Los palistas Reginenses son: Laura Duran, Jorge Sardot, Güido Antonelli, Gilda Olate, Claudio Door, Gabriela Temperini...
Vamos Villa Regina, a partir del lunes estaremos compartiendo los 38 días de entrenamientos, hay representantes en la Regata, 6 Reginenses que necesitan acompañamiento, juntos vamos a escribir una gran Historia del canotaje.
Regata Internacional / Escuela de canotaje La Isla.
