Villa Regina tiene a su Embajadora y sus acompañantes. Lilen Jesarela Silzle, la electa Embajadora.

Después de siete años, Villa Regina volvió a vivir el espíritu de una elección que forma parte de su historia. El jurado, integrado por Analy Potes Mungai, directora del Círculo Italiano; María Luján Musso, directora de Cultura y Turismo del Municipio; y Javier Chacón, director de Comunicación, se reunió con las postulantes el jueves 6 de noviembre para evaluarlas de manera individual en la Oficina de Informes Turísticos.
Pasadas las 22:30, y luego de las presentaciones de las bandas locales Dime que sí y La Lokura, el público conoció finalmente los nombres de la embajadora y representante de la ciudad, figuras que reemplazan al antiguo título de “reina” y que buscan revalorizar el sentido cultural y comunitario de la celebración.
Entre las aspirantes hubo mujeres de 17 a 47 años, estudiantes, trabajadoras y emprendedoras:
Celina Nieto, representante de la ESRN N° 11, con su
proyecto “Domingo Cultural”.
Ludmila Ortega, en nombre de la Cooperadora del Hospital,
presentó “Eco Bici”.
Macarena Bernat, representante de Villa Alberdi, impulsa la
ampliación y mejora de la salita barrial.
Gabriela Temperini, de la Escuela de Canotaje La Isla,
presentó “Conexión de vida y esperanza”.
Lilen Silzle, de Farmacia Renacer, propone actividades de
cuidado de la salud mental.
Lumila Cifuentes, del club Legendz Boxing, apuesta por
convertir a Regina en capital gastronómica.
Luciana Soto, estudiante del IFDC, representa al Centro de
Jubilados “Reencuentro” y busca acercar la tecnología a los adultos mayores.
Agustina Soto, también del IFDC, presentó “Eco Feria”, que
promueve el reciclaje y la conciencia ambiental.
Evelyn Sepúlveda, representante del barrio 25 de Mayo, propone
revitalizar la plaza y el centro comunitario.
De ellas, las tres elegidas fueron:
Embajadora: Lilen Silzle
Primera Representante: Ludmila Ortega
Segunda Representante: Lumila Cifuentes.
