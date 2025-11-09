domingo, 9 de noviembre de 2025

Villa Regina tiene a su Embajadora y sus acompañantes. Lilen Jesarela Silzle, la electa Embajadora.


 DIOSAS POR TRES...

LILEN, LUDMILA y LUMILA.
La Perla del Valle tiene a su Embajadora y sus acompañantes.
Ante un marco imponente de vecinos, se realizó la elección que arrancó ovaciones para saludar a las Damitas postulantes.
Las electas son:
𝗣𝗼𝘀𝘁𝘂𝗹𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗡°𝟴: Lilen Jesarela Silzle, la electa Embajadora representa a la Farmacia Renacer.
𝗣𝗼𝘀𝘁𝘂𝗹𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗡°𝟭: Ludmila Ariana Ortega Primera acompañante hizo lo propio representando a la Cooperadora del Hospital Área Programa de Villa Regina.
𝗣𝗼𝘀𝘁𝘂𝗹𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗡°𝟵: Lumila Abigail Cifuentes en tanto es la segunda acompañante y es la represente del Club de Boxeo Legendz Boxing.
Felicitaciones chicas y a disfrutarlo al máximo.
Después de siete años, Villa Regina volvió a vivir el espíritu de una elección que forma parte de su historia. El jurado, integrado por Analy Potes Mungai, directora del Círculo Italiano; María Luján Musso, directora de Cultura y Turismo del Municipio; y Javier Chacón, director de Comunicación, se reunió con las postulantes el jueves 6 de noviembre para evaluarlas de manera individual en la Oficina de Informes Turísticos.

Pasadas las 22:30, y luego de las presentaciones de las bandas locales Dime que sí y La Lokura, el público conoció finalmente los nombres de la embajadora y representante de la ciudad, figuras que reemplazan al antiguo título de “reina” y que buscan revalorizar el sentido cultural y comunitario de la celebración.

Entre las aspirantes hubo mujeres de 17 a 47 años, estudiantes, trabajadoras y emprendedoras:

Celina Nieto, representante de la ESRN N° 11, con su proyecto “Domingo Cultural”.

Ludmila Ortega, en nombre de la Cooperadora del Hospital, presentó “Eco Bici”.

Macarena Bernat, representante de Villa Alberdi, impulsa la ampliación y mejora de la salita barrial.

Gabriela Temperini, de la Escuela de Canotaje La Isla, presentó “Conexión de vida y esperanza”.

Lilen Silzle, de Farmacia Renacer, propone actividades de cuidado de la salud mental.

Lumila Cifuentes, del club Legendz Boxing, apuesta por convertir a Regina en capital gastronómica.

Luciana Soto, estudiante del IFDC, representa al Centro de Jubilados “Reencuentro” y busca acercar la tecnología a los adultos mayores.

Agustina Soto, también del IFDC, presentó “Eco Feria”, que promueve el reciclaje y la conciencia ambiental.

Evelyn Sepúlveda, representante del barrio 25 de Mayo, propone revitalizar la plaza y el centro comunitario.

Publicado en LA COMUNA DE VILLA REGINA.

