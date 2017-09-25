Los integrantes de la Nueva Comisión Directiva de los Bomberos Voluntarios de Villa Regina.
PRESIDENTE: JOSE HUMBERTO CALDERON; VICEPRESIDENTE: MIGUEL SERRANO; SECRETARIO: LUIS OLIVERI; PRO-SECRETARIO: MARÍA CELESTE CICCIOLI; TESORERO: HÉCTOR GRIFONI; PRO TESORERO: FEDERICO BODANOVICH.
VOCALES TITULARES: NELSON ULLOA, JUAN CARLOS STROPPOLO; FRANCISCO LIBERATORE: PEDRO DAGUI.
VOCALES SUPLENTES:
DIEGO DE TURRIS, ANTONIO MANRIQUE , DANIEL GALLETA, JUAN PABLO SEGOVIA GRECO.
TRIBUNAL DE CUENTA TITULARES:
ALDO BETANCOURT, JAVIER PIUNNO.
SUPLENTES:
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