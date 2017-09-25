lunes, 25 de septiembre de 2017

Los integrantes de la Nueva Comisión Directiva de los Bomberos Voluntarios de Villa Regina.

Los integrantes de la Nueva Comisión Directiva de los Bomberos Voluntarios de Villa Regina.
PRESIDENTE: JOSE HUMBERTO CALDERON; VICEPRESIDENTE: MIGUEL SERRANO; SECRETARIO: LUIS OLIVERI; PRO-SECRETARIO: MARÍA CELESTE CICCIOLI; TESORERO: HÉCTOR GRIFONI; PRO TESORERO: FEDERICO BODANOVICH.
VOCALES TITULARES:  NELSON ULLOA, JUAN CARLOS STROPPOLO; FRANCISCO LIBERATORE: PEDRO DAGUI.
VOCALES SUPLENTES: 
DIEGO DE TURRIS, ANTONIO MANRIQUE , DANIEL GALLETA, JUAN PABLO SEGOVIA GRECO.
TRIBUNAL DE CUENTA TITULARES: 
ALDO BETANCOURT, JAVIER PIUNNO.

SUPLENTES: 
DIONISIO GIANOVICH, RICARDO GAGLIANO.
Imagen: archivo EL REGINENSE - SOY REGINENSE.
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