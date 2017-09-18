Comunicado del Concejo Deliberante de Villa Regina.
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA REGINA, HACE SABER A TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN RADIALES, ESCRITOS Y TELEVISIVOS, QUE EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO, A LAS 09:00 Hs., SE REALIZARÁ EN LA SALA DE SESIONES DE ESTE CONCEJO, UNA SESIÓN EN LA QUE SE TRATARÁN COMO ÚNICOS TEMAS LOS PEDIDOS DE JUICIO POLÍTICO AL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL Y AL SEÑOR FISCAL MUNICIPAL.
SE INVITA A TODOS LOS MEDIOS A QUE ASISTAN A DICHA SESIÓN.
SE LES HACE SABER QUE SOLO ESTARÁ PERMITIDA LA PRESENCIA EN EL RECINTO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, NO ASÍ DEL PUBLICO EN GENERAL.
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