viernes, 22 de diciembre de 2017

Los temas tratados en la Sesión Extraordinaria del día 21/12/2017.-

1.- PROYECTO DE ORDENANZA LLAMANDO A ELECCIONES PARA EL CARGO DE INTENDENTE MUNICIPAL.- (Se entregó copia bloques).-

APROBADO POR UNANIMIDAD


2.- PROYECTO DE ORDENANZA DONANDO PARCELAS AL IPPV PARA CONS-TRUCCIÓN VIVIENDAS (BARRIO MOSCHINI).- (Se entregó copia bloques).-

APROBADO POR UNANIMIDAD

3.- COMISIÓN ASUNTOS JURÍDICOS Y LEGISLACIÓN
3.1.- PROYECTO DE ORDENANZA APROBANDO LOS ARTÍCULOS PRIMERO, SEGUNDO, CUARTO QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO (NO SE APRUEBA EL TERCERO) DEL DECRETO 177/17 (CONTRATO DE PROVISIÓN DE ORDENES DE COMPRA PARA ENTREGAR AL PERSONAL MUNICIPAL EN EL MARCO DE LAS VÍSPERAS DE NAVIDAD).- (Se entregó copia bloques).-

SE RETIRA EL CONCEJAL GARRÉ MAXIMILIANO.- FPV

APROBADO POR UNANIMIDAD


3.2.- RESPUESTA A LA  ASOCIACIÓN CIVIL HOGAR RESPECTO A TEMAS PLANTEADOS.-  (Se entregó copia bloques).-


APROBADO POR UNANIMIDAD


INICIA  14:04 HS


FINALIZA 14:33 HS.
Fuente de información: Concejo Deliberante de Villa Regina.
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