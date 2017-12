Cambiemos definirá su candidato en la primera quincena de enero.

Cambiemos será una alternativa el próximo 15 de abril cuando Villa Regina elija intendente para completar el mandato hasta el 12 de diciembre de 2019. Por ello, enero será un mes de definiciones.

Así lo confirmó el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) y referente de Cambiemos Gustavo Gallardo. “Enero va a ser un mes para diagramar cosas. Para el 10 vamos a definir todo para tener un resultado exitoso el 15 de abril. En el caso de poder conducir los destinos de la ciudad, la mirada es continuar en el 2019, con un equipo completo, sumando concejales”, dijo.

“Estamos convencidos que podemos ser gobierno. Quiero transmitir la necesidad y la urgencia de acomodar Villa Regina a nivel institucional. Fuera de lo económico porque sabemos que el municipio está quebrado, hay que acomodar el vínculo con las instituciones. Es importante recuperar esto que se ha perdido con esta crisis institucional y este fracaso que fue el gobierno de Daniel Fioretti, por errores propios y por acciones llevadas a cabo y por acciones llevadas a cabo por la oposición, que después se lavó las manos”, manifestó.

Señaló que “es necesario recuperar la credibilidad, que el pueblo vuelva a creer que hay un equipo capacitado, con ganas de llevar a Regina adelante y recuperar el respeto por las instituciones”.

“Cambiemos va a ser una opción el 15 de abril y estoy convencido que podemos ser lo mejor para la gente. Ya hay dos o tres nombres con posibilidades, los estamos evaluando, y se va a decidir en enero. Representamos un cambio generacional en la política y queremos convocar a la gente que apostó a un cambio en el 2015 para que lleve adelante los destinos de la ciudad, y que se vio desilusionada o defraudada por las malas decisiones del intendente Fioretti. Fue un final triste no sólo para su gobierno sino para las instituciones”, agregó Gallardo.

-¿La definición va a ser a nivel local o se va a consultar a los referentes de Cambiemos a nivel provincial y con Nación?

Gallardo: "Debemos tener una participación muy fuerte a nivel local, la definición es nuestra, vamos a tener todo el apoyo de Cambiemos en la provincia y también de Nación para lo que necesitemos. Pero queremos llevar un proyecto netamente local para que Regina salga del pozo en el cual se encuentra después de este fracaso y del manoseo institucional que hubo por parte de la oposición y de todos los que ahora dicen que nos tenemos que ir todos y que en su momento empezaron a fogonear esta debacle que se desencadenó con la renuncia de Fioretti".

-Habla de oposición, pero hoy la UCR es oposición. En este marco, ¿qué autocrítica se hace del proceso que se vivió en Regina?

"La UCR es un bloque en minoría, unipersonal, un papel muy difícil de llevar a cabo pero se lo ha hecho con grandeza porque representa valores, ética y se ha tratado de decidir lo que fue lo menos doloroso y perjudicial para la institucionalidad del gobierno que estaba en su momento. En el inicio del proceso hubo una decisión que después se cambió porque realmente si se analiza cómo se fueron dando los hechos no era para que sucediera lo que pasó".

-¿La decisión de Fioretti de renunciar fue la correcta?

"Creo que si. La decisión que tomó fue cortar por lo sano, dejar la agonía en la que estaba sumergido. Era un final previsible y él sabía que era imposible revertir el resultado y la condena que estaba impuesta de antemano. No quiso exponerse a ese proceso. Considero que lo tendría que haber hecho mucho antes para no permitir que esté un gobierno que la gente no eligió, y que los reginenses hubiéramos tenido la opción de elegir mucho antes y no en abril".

-De haber continuado el juicio político, ¿cuál iba a ser la postura que iba a llevar Carlos Rodríguez (concejal UCR) a la Sala Juzgadora?