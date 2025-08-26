Un reginense con Mirtha Legrand: grabó un comercial para Shell que es furor.

martes, 26 de agosto de 2025

"Nunca me imaginé hacer un karaoke con Mirtha", contó David Noval, el joven actor de Regina que se lució en la campaña de Shell. En una charla con LCR Radio Streaming repasó cómo fue grabar junto a “La Chiqui”, las anécdotas más divertidas del rodaje y los sueños que quiere cumplir en su carrera.

David Noval, un actor reginense de 33 años, vivió un momento histórico en su carrera: participar de una campaña de Shell titulada “La Shell, la de todos” junto a Mirtha Legrand, la icónica “Chiqui”. La producción, organizada por la agencia Don by Havas, recreó un paseo nocturno por Mar del Plata y refleja el espíritu de la campaña: acercar la marca a los argentinos a través de símbolos cercanos y cotidianos, combinando creatividad publicitaria con figuras queridas que representan familiaridad y confianza.

“Los artistas siempre tenemos que seguir formándonos”, comentó en vivo por LCR Radio Streaming. “Ya venía participando en series y películas en producciones más chicas, esta fue la primera vez que participé en algo grande”, agregó contento el joven actor.

El casting, un proceso clave donde se define quién interpretará cada papel, también tuvo sus anécdotas. “Justo el día que hice el casting de Shell en realidad iba a hacer el casting de otra marca, y cuando terminé les pregunté si podía hacer el de Shell y me dijeron: ‘Sí, puede ser que des bien el papel con uno de los roles’, porque estaban buscando a un chico que aparentara unos 25-35 años, un típico playero”, relató David.

Hoy en LCR Radio Streaming, David nos contó cómo fue la experiencia y todos los detalles de la grabación. “Desde que estaba en el jardín de infantes me gustaba la actuación. Hice teatro muchos años en el Círculo Italiano”, recuerda. Ese camino lo llevó a participar de un seminario de comedia musical con Ricky Pashkus, donde se ganó una beca que marcó su destino: estudiar en Buenos Aires y dedicarse al mundo artístico.

La grabación se filmó a principios de agosto en un set que simulaba un paseo nocturno por Mar del Plata para cuidar las condiciones climáticas. La diva, vestida de rojo, aparece viajando en auto por las calles de “La Feliz” y, con su carisma intacto, pide a su chofer: “Está muy linda la noche. Demos otra vuelta antes de dejarme en el hotel”.

“Cuando vi a Mirtha por primera vez fue increíble. Grabamos en un estudio, y cuando ella llega, toda la producción estaba expectante, conmocionada, todos preparados, atentos para que Mirtha empiece a grabar y se sienta cómoda. La recibimos con la típica canción de su programa, aplausos, todos estábamos nerviosos y emocionados”, comentó David.

“La Chiqui empezó a hacer sus latiguillos, sus gestos, improvisando, histriónica, decía partes que estaban fuera del guión y que quedaban muy buenas. Nosotros aplaudíamos, todos anonadados de la lucidez que tenía, la felicidad y la buena onda, teniendo en cuenta que hacía años que no grababa una publicidad”, agregó emocionado.

El comercial final dura 35 segundos, pero requirió meses de producción, una semana de planificación y dos días de grabación. En él, Mirtha recorre Mar del Plata junto a su chofer después de salir del teatro y le pide que den una vuelta más antes de ir al hotel. Cuando llegan a la estación de servicio, el playero sorprendido —nuestro reginense— la atiende, y ella le dice con una sonrisa pícara: “Te pago con Shell Box”, mostrando el celular con la aplicación de la empresa, y se despide con su característica frescura: “Chau querido, te mando un besito”.

David también recordó un momento divertido del rodaje: “Nunca pensé estar en un karaoke con Mirtha. Cuando estábamos terminando de grabar, escucho que ponen la canción ‘Señor Amante’, y todos, incluida ella, empezamos a cantar cual karaoke. Fue muy gracioso, como si fuera el cumpleaños de Mirtha, un momento increíble”.

Sobre su trayectoria, David relató: “Empecé a hacer comedia musical en el teatro Círculo Italiano, ahí me enamoré de esto. Tuve la oportunidad de hacer un seminario en Regina donde estuvo presente Ricky Pashkus y me becaron, ese fue como el impulso y la confianza de decir: ‘Si a Ricky Pashkus algo de lo que yo hacía le gustó y me becó, siento que tengo potencial para hacer esto’. Entonces me vine a estudiar teatro musical a los 21 años en Buenos Aires, y después muchos años de estudio: canto, actuación frente a cámara, teatro”.

El actor confesó que no supo hasta último momento con quién iba a grabar: “Yo la verdad es que no sabía que iba a grabar con Mirtha, porque me dijeron que era una figura importante en el casting mientras preparaba el guion, pero pensé que era ‘La Sole’, porque había rumores de ella”.

Sobre sus próximos pasos, David contó: “Tengo muchas ganas de viajar a México, es la cuna de lo audiovisual, se hacen cuatro veces más comerciales que en Argentina. Ya me contacté con una agencia de talentos de allá y les gustó mi perfil”. Y agregó: “Parte de mi sueño fue siempre llegar a hacer un proyecto como este y charlar con medios de mi ciudad como LCR, me emociona mucho”.

La historia de David, el playero de Mirtha Legrand, desde Villa Regina a Buenos Aires.

“Desde muy chico, la actuación fue su pasión: «Desde que estaba en el jardín de infantes me gustaba la actuación. Hice teatro muchos años en el Círculo Italiano«, recordó. Esa vocación lo llevó a sumarse a un seminario de comedia musical con Ricky Pashkus, donde obtuvo una beca que cambió su rumbo: se mudó a Buenos Aires para formarse y dedicarse profesionalmente al mundo artístico.

En la capital comenzó a trabajar en distintos proyectos audiovisuales y publicitarios, incluso participando como extra en series.

Hoy forma parte de una de las agencias de casting más importantes del país. Fue allí, casi por azar, que se presentó la oportunidad que jamás olvidará: interpretar a un playero que carga combustible al auto de Mirtha Legrand”. (Diario Río Negro).


LA PROPAGANDA DE MIRTHA LEGRAND Y DAVID NOVAL.

 
Con  sus 98 años, la Sra. Mirtha Legrand sigue siendo una de las grandes figuras del espectáculo argentino. 
Su programa de almuerzos, que debutó en 1968 inició su programa televisivo Almorzando con las estrellas, transmitido por Canal 9. Rápidamente, se convirtió en un éxito al ser novedoso de almuezos con personalidades en televisión; poco después, el ciclo fue renombrado a Almorzando con Mirtha Legrand debido al protagonismo que adquirió la presentadora. En estos tiempos vuelve como actriz de una publicidad de Shell en la que participa el actor Reginense David Noval.
