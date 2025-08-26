Un reginense con Mirtha Legrand: grabó un comercial para
Shell que es furor.
"Nunca me imaginé hacer un karaoke con Mirtha",
contó David Noval, el joven actor de Regina que se lució en la campaña de
Shell. En una charla con LCR Radio Streaming repasó cómo fue grabar junto a “La
Chiqui”, las anécdotas más divertidas del rodaje y los sueños que quiere
cumplir en su carrera.
David Noval, un actor reginense de 33 años, vivió un momento
histórico en su carrera: participar de una campaña de Shell titulada “La Shell,
la de todos” junto a Mirtha Legrand, la icónica “Chiqui”. La producción,
organizada por la agencia Don by Havas, recreó un paseo nocturno por Mar del
Plata y refleja el espíritu de la campaña: acercar la marca a los argentinos a
través de símbolos cercanos y cotidianos, combinando creatividad publicitaria
con figuras queridas que representan familiaridad y confianza.
“Los artistas siempre tenemos que seguir formándonos”,
comentó en vivo por LCR Radio Streaming. “Ya venía participando en series y
películas en producciones más chicas, esta fue la primera vez que participé en
algo grande”, agregó contento el joven actor.
El casting, un proceso clave donde se define quién interpretará
cada papel, también tuvo sus anécdotas. “Justo el día que hice el casting de
Shell en realidad iba a hacer el casting de otra marca, y cuando terminé les
pregunté si podía hacer el de Shell y me dijeron: ‘Sí, puede ser que des bien
el papel con uno de los roles’, porque estaban buscando a un chico que
aparentara unos 25-35 años, un típico playero”, relató David.
Hoy en LCR Radio Streaming, David nos contó cómo fue la
experiencia y todos los detalles de la grabación. “Desde que estaba en el
jardín de infantes me gustaba la actuación. Hice teatro muchos años en el
Círculo Italiano”, recuerda. Ese camino lo llevó a participar de un seminario
de comedia musical con Ricky Pashkus, donde se ganó una beca que marcó su
destino: estudiar en Buenos Aires y dedicarse al mundo artístico.
La grabación se filmó a principios de agosto en un set que
simulaba un paseo nocturno por Mar del Plata para cuidar las condiciones
climáticas. La diva, vestida de rojo, aparece viajando en auto por las calles
de “La Feliz” y, con su carisma intacto, pide a su chofer: “Está muy linda la
noche. Demos otra vuelta antes de dejarme en el hotel”.
“Cuando vi a Mirtha por primera vez fue increíble. Grabamos
en un estudio, y cuando ella llega, toda la producción estaba expectante,
conmocionada, todos preparados, atentos para que Mirtha empiece a grabar y se
sienta cómoda. La recibimos con la típica canción de su programa, aplausos,
todos estábamos nerviosos y emocionados”, comentó David.
“La Chiqui empezó a hacer sus latiguillos, sus gestos,
improvisando, histriónica, decía partes que estaban fuera del guión y que
quedaban muy buenas. Nosotros aplaudíamos, todos anonadados de la lucidez que
tenía, la felicidad y la buena onda, teniendo en cuenta que hacía años que no
grababa una publicidad”, agregó emocionado.
El comercial final dura 35 segundos, pero requirió meses de
producción, una semana de planificación y dos días de grabación. En él, Mirtha
recorre Mar del Plata junto a su chofer después de salir del teatro y le pide
que den una vuelta más antes de ir al hotel. Cuando llegan a la estación de
servicio, el playero sorprendido —nuestro reginense— la atiende, y ella le dice
con una sonrisa pícara: “Te pago con Shell Box”, mostrando el celular con la
aplicación de la empresa, y se despide con su característica frescura: “Chau
querido, te mando un besito”.
David también recordó un momento divertido del rodaje:
“Nunca pensé estar en un karaoke con Mirtha. Cuando estábamos terminando de
grabar, escucho que ponen la canción ‘Señor Amante’, y todos, incluida ella,
empezamos a cantar cual karaoke. Fue muy gracioso, como si fuera el cumpleaños
de Mirtha, un momento increíble”.
Sobre su trayectoria, David relató: “Empecé a hacer comedia
musical en el teatro Círculo Italiano, ahí me enamoré de esto. Tuve la
oportunidad de hacer un seminario en Regina donde estuvo presente Ricky Pashkus
y me becaron, ese fue como el impulso y la confianza de decir: ‘Si a Ricky
Pashkus algo de lo que yo hacía le gustó y me becó, siento que tengo potencial
para hacer esto’. Entonces me vine a estudiar teatro musical a los 21 años en
Buenos Aires, y después muchos años de estudio: canto, actuación frente a
cámara, teatro”.
El actor confesó que no supo hasta último momento con quién
iba a grabar: “Yo la verdad es que no sabía que iba a grabar con Mirtha, porque
me dijeron que era una figura importante en el casting mientras preparaba el
guion, pero pensé que era ‘La Sole’, porque había rumores de ella”.
Sobre sus próximos pasos, David contó: “Tengo muchas ganas
de viajar a México, es la cuna de lo audiovisual, se hacen cuatro veces más
comerciales que en Argentina. Ya me contacté con una agencia de talentos de
allá y les gustó mi perfil”. Y agregó: “Parte de mi sueño fue siempre llegar a
hacer un proyecto como este y charlar con medios de mi ciudad como LCR, me
emociona mucho”.
