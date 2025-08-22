viernes, 22 de agosto de 2025
ESCUELA AGRARIA TIENE COLECTIVO.
Colectivo gestionado por el Diputado Nacional Sergio Capozzi.
Algunas fotos del Facebook.
EL REGINENSE - HECHO EN REGINA -
21:47
