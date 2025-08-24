domingo, 24 de agosto de 2025

MOTO CLUB REGINENSE. Resultados deportivos extraoficiales.

 


41° CAMPEONATO PATAGONICO DE KARTING.

5° Fecha / 41° Campeonato Patagónico de Karting / Kartódromo Moto Club Reginense.

FINAL - CATEGORIA 125cc

El ganador de la competencia fue el piloto Martin CASAMAYOR – Neuquén.

FINAL - CATEGORIA MASTER

El ganador de la competencia fue el piloto Agustín ZUAIN – Choele Choel.

FINAL - CATEGORIA JUVENIL

El ganador de la competencia fue el piloto Emiliano TERUEL – Chichinales.

FINAL - CATEGORIA 150cc 4 TIEMPOS

El ganador de la competencia fue el piloto Nicolás SCUADRONI – Villa Regina.

FINAL - CATEGORIA VARILLEROS

El ganador de la competencia fue el piloto Sergio POLI – Gral. Roca.

*FINAL - CATEGORIA JUNIOR*

El ganador de la competencia fue el piloto Feliciano DE GODOS – Choele Choel.

Los resultados deportivos son extraoficiales quedando sujetos a modificaciones en la verificación técnica final.


Publicado por en
Etiquetas: , , , , , ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)