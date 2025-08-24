MOTO CLUB REGINENSE. Resultados deportivos extraoficiales.

5° Fecha / 41° Campeonato Patagónico de Karting / Kartódromo
Moto Club Reginense.
FINAL - CATEGORIA 125cc
El ganador de la competencia fue el piloto Martin CASAMAYOR –
Neuquén.
FINAL - CATEGORIA MASTER
El ganador de la competencia fue el piloto Agustín ZUAIN –
Choele Choel.
FINAL - CATEGORIA JUVENIL
El ganador de la competencia fue el piloto Emiliano TERUEL –
Chichinales.
FINAL - CATEGORIA 150cc 4 TIEMPOS
El ganador de la competencia fue el piloto Nicolás SCUADRONI
– Villa Regina.
FINAL - CATEGORIA VARILLEROS
El ganador de la competencia fue el piloto Sergio POLI –
Gral. Roca.
*FINAL - CATEGORIA JUNIOR*
El ganador de la competencia fue el piloto Feliciano DE
GODOS – Choele Choel.
Los resultados deportivos son extraoficiales quedando
sujetos a modificaciones en la verificación técnica final.
No hay comentarios:
Publicar un comentario