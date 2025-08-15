No falta nada para que vuelva a correr agua por el Canal Grande en el Alto Valle.
La próxima semana se abren las compuertas del canal principal y el agua vuelve a correr por los canales de la región, haciendo que el ciclo productivo empiece una vez más en la región del Alto Valle.
Si bien en la zona del Valle Inferior del Río Negro (IDEVI), General Conesa y Valcheta, comenzó oficialmente su temporada el pasado 13 de agosto, en Catriel, Peñas Blancas, Valle Verde, Alto Valle, Valle Medio y Río Colorado la temporada comienza la próxima semana. Cabe recordar que el año pasado la temporada de riego comenzó el 9 de agosto.
Según detalló Osvaldo Vettori, delegado regional del Consorcio de 2° grado del Sistema de Riego, la Temporada de Riego 2025-2026 en el Alto Valle empieza el próximo martes 19 de agosto.
“La habilitación del Canal Principal tiene fecha para el martes que viene”, aseguró a ANRoca. Se prevé que el agua tarde una semana en llegar hasta el otro extremo del sistema, ubicado en la zona de Villa Regina - Chichinales.
Durante los últimos tres meses y hasta el pasado martes 12 se realizaron trabajos de reparación en el Canal Grande, a la altura de General Roca, sobre la margen izquierda en una longitud de más de 30 metros. También el pasado 8 de agosto finalizó la reconstrucción del revestimiento de hormigón de los taludes a la altura de Guerrico.
