Facundo Aldrighetti terminó quinto en el autódromo de Gral. Roca.
El TC 2000 se volvió a correr en el Autódromo de Gral. Roca
luego de más de seis años.
El vencedor, en la sexta fecha, fue Matías Rossi.
El piloto
reginense Facundo Aldrighetti, que hizo de local, recibió la bandera a cuadros
en la quinta posición.
TC2000 en Roca: Matías Rossi voló en el regreso al Parque y
tiene su primera victoria del año.
Matías Rossi (Toyota) llegó a Roca con el cartel de
candidato y lo ratificó en la final del TC2000, que dio espectáculo en el
regreso al autódromo Parque, luego de seis años. El Misil había marcado la
diferencia en la sesión de tanques llenos, pero después tuvo que apelar a su
categoría para superar a Nicolás Palau (VW) y encaminarse a un triunfo
incuestionable.
Es su cuarto éxito en este circuito y ahora comparte el
segundo lugar del historial con Juan Manuel Silva, lejos del enorme Juan María
Traverso, quien llegó a 8.
Este fue el primer triunfo Rossi desde el 15 de diciembre de
2024, cuando se había impuesto en Concordia. Además, fue su triunfo N° 44 en la
categoría, empatando la línea del Pato Silva como el segundo máximo ganador en
la historia de la categoría.
Así fue la final.
Matías Rossi había comenzado en la tercera posición, pero
con dos grandes maniobras logró superar a Diego Ciantini, primero, y a Nicolas Palau,
después, para quedarse con el primer puesto. El Bochita, que volvió al ruedo
luego de dejar el TC, había comenzado en la punta en su retorno a la categoría,
pero primero fue superado por Palau, y luego decayó en el clasificador hasta el
séptimo puesto.
Durante el transcurso de la carrera. Gabriel Ponce de León
abandonó por problemas en la caja, mientras que Franco Vivian concluyó la
carrera, pero con problemas en la dirección hidráulica. En la última curva,
Marcelo Ciarrocchi, que volvió al Toyota Gazoo Racing, se despisto y rompió el
piso del auto, perdiendo la oportunidad de ver la bandera a cuadros.
Arde el campeonato: Rossi, un punto arriba de Stang.
Matías Rossi hizo cartón lleno con su victoria en Roca,
porque se trasnformó en el nuevo líder del campeonato, con 116 puntos, apenas
uno más que su compañero Emiliano Stang, quien ganó tres carreras en la
temporada, pero ahora es escolta. Franco Vivian completa el trío de punta, con
98 unidades.
TC2000 en Roca: Benjamín Squaglia tuvo revancha y ganó en la Fórmula Nacional.
Benjamín Squaglia hizo una carrera sin fallas, ganó la segunda final de la Fórmula Nacional y se colgó el cartel del mejor corredor del fin de semana en la telonera del TC2000, conocida como la escuela de talentos del automovilismo argentino. En la prueba del sábado había terminado como escolta de Julián Ramos y por eso se llevó todos los aplausos en el autódromo Parque de Roca.
Esta vez los ocupantes del podio, además de Squaglia, fueron Manuel Álvarez Castaño y Lautaro Ciampone, mientras que más atrás quedaron Pedro Mariezcurrena, Tomás Camprá y Santino Roberi. Ramos, que venía de ver la bandera a cuadros, terminó en el séptimo puesto.
