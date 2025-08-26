Agenda oficial para honrar a Ceferino Namuncurá en Chimpay del 26 al 31 de agosto 2025.

Cada 26 de agosto, la Ciudad de Chimpay se convierte en centro de la fe de peregrinos que conccurren por el natalicio de Ceferino Namuncurá.
La Iglesia Católica, Apostólica, Romana lo proclamó beato el 11 de noviembre de 2007.
Este año, Chimpay es anfitriona de la 55° peregrinación en honor a Ceferino Namuncurá, bajo el lema «Con Ceferino caminando juntos, peregrinos de Esperanza«. Si bien sus festejos están asociados al 26 de agosto, como este año cae en día martes se trasladarán hacia el fin de semana.
La agenda oficial de la municipalidad de Chimpay invita:
- Peregrinación a Chimpay: viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de agosto 2025.
La agenda completa de la peregrinación a Ceferino Namuncurá en Chimpay: día por día de agosto 2025
Peregrinación a Chimpay en honor a Ceferino Namuncurá, la propuesta día por día agosto 2025:
Viernes 29 de agosto 2025.
- Recepción de peregrinos y misa a las 16.
- Vigilia de oración sacramental y testimonial por sacramentos de adultos a las 20.
Sábado 30 de agosto 2025.
- Oración junto a Cristo Eucaristía en el templo a las 19.
- Reflexión y oración junto al fuego frente al Templo a las 20.
- La juventud le canta a la tierra con sopa compartida en el polideportivo a las 21.
Domingo 31 de agosto 2025.
- Bendición y envío misionero de los jóvenes a las 13.
- Misa de despedida de los peregrinos a las 16.
- Confesiones: Estarán disponibles sacerdotes para el sacramento de la reconciliación.
- Ofrendas: Se recibirán ofrendas de alimentos no perecederos, ropa y calzado.
En tanto, como cada año, se encontrarán disponibles diversos stands para la consulta y atención de los peregrinos que acompañen las actividades en honor a Ceferino Namuncurá.
Datos aportados por Diario Río Negro.
No hay comentarios:
Publicar un comentario