Alumnos de la Escuela Agraria de Regina participaron de la apertura de la temporada de riego.
Por primera vez en la apertura de compuertas para habilitar el sistema de riego en los canales del Alto Valle, alumnos de la Escuela Agraria de Regina participaron con banderas de ceremonia del acto que se realizó hoy en el Dique Ballester.
Si bien en años anteriores alumnos del establecimiento educativo que forma técnicos agrarios visitaron el Dique Ballester, es la primera vez que lo hacen formando parte de las actividades que inicia la temporada de riego.
Los abanderados fueron acompañados por integrantes del equipo directivo y docentes de la Escuela Agraria Alto Valle Este, integrantes de la Fundación Escuela Agraria e representantes del Consorcio de Riego y Drenaje de General Enrique Godoy, Villa Regina y Chichinales.
“Hoy participamos del Acto de Apertura de la Temporada de Riego. Dique Ballester. Conociendo y valorando nuestro sistema de riego”, destacaron desde la escuela.
Precisamente hoy en Barda del Medio, con la presencia de autoridades del Departamento Provincial de Aguas (DPA), de representantes de los consorcios de riego de primero y segundo grado, intendentes de Contralmirante Cordero y Cinco Saltos, productores, empresarios y vecinos se comenzó con la apertura de compuertas del Dique Ballester, que permitirá iniciar en los próximos días el sistema de riego en alrededor de 57.000 hectáreas productivas en todo el Alto Valle.
“Abrir compuertas significa mucho más: ahí corre la esperanza y la ilusión de nuestros productores en tener una gran temporada. La identidad de esta provincia está marcada por el agua, por el sistema de riego y por el esfuerzo de quienes trabajan la tierra", remarcó Gastón Renda titular del DPA durante el acto oficial que se realizó esta mañana.
Con la apertura de las compuertas, durante los próximos días el agua comenzará a llenar el canal principal de riego, en una maniobra que demandará aproximadamente 10 días en completar los niveles necesarios para cubrir los 130 kilómetros de extensión de este curso de agua para luego habilitar los canales secundarios y llegar con el recurso a las chacras.
Publicado en LA COMUNA DE VILLA REGINA.
https://www.lcr.com.ar/noticias/2025/08/19/33837-alumnos-de-la-escuela-agraria-de-regina-participaron-de-la-apertura-de-la-temporada-de-riego
No hay comentarios:
Publicar un comentario