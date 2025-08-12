Río Negro abre la temporada de riego en los valles productivos.
Con la apertura de compuertas en los sistemas de riego del Valle Inferior del Río Negro (IDEVI), General Conesa y Valcheta, comenzó oficialmente una nueva temporada que marcará el pulso de la producción agrícola rionegrina. El agua vuelve a recorrer los canales para garantizar el desarrollo de cultivos clave y sostener la identidad agrícola-ganadera que caracteriza a la provincia.
El acto central se llevó adelante en la bocatoma cercana a Guardia Mitre. El Secretario de Agricultura, Lucio Reinoso, subrayó que “desde el año pasado, en conjunto con el Departamento Provincial de Agua incorporamos tecnologías de manejo de las compuertas en el canal principal para optimizar la dotación hídrica a los productores, principalmente en el Valle Inferior".
"Es una política de Estado modernizar los sistemas de riego para acompañar a los productores con el insumo vital que es el agua para sus producciones” agregó.
Reinoso agregó que “la incorporación de esta tecnología en la bocatoma del IDEVI -que alcanza 23.000 hectáreas- ya mostró mejoras en la distribución y el funcionamiento del sistema, lo que nos permite sumar nuevas superficies sistematizadas al riego”.
Actualmente, en Río Negro se riegan cerca de 200.000 hectáreas, y la proyección a largo plazo es ambiciosa: “Es una política del Gobernador Alberto Weretilneck incrementar la superficie bajo riego en distintos valles, especialmente en el Valle Medio, con lo cual podríamos duplicar esta cifra en los próximos 30 años”, afirmó el funcionario.
Esta fecha de inicio difiere de la de los valles frutícolas, ubicados principalmente en el Valle Medio y el Alto Valle. En esta primera etapa, el Valle Inferior demanda el recurso hídrico de manera temprana para el desarrollo de cultivos como cebolla, alfalfa, cebada y trigo. A partir del 18 de agosto se sumarán Catriel, Peñas Blancas, Valle Verde, Alto Valle, Valle Medio y Río Colorado.
Por su parte, el Intendente General de Riego del Departamento Provincial de Aguas (DPA), Gastón Guzzardi, resaltó las tareas de mantenimiento y mejoras realizadas en el Canal Principal durante el período de corte de riego. “Estamos contentos de empezar una nueva temporada y esperamos tener buenas condiciones para la producción”, expresó, quien además confirmó que se continuará trabajando de forma conjunta con los consorcios de riego para garantizar una temporada exitosa.
El inicio de la temporada de riego no solo asegura la producción agrícola de miles de hectáreas, sino que también acompaña el crecimiento de grandes inversiones en la provincia. Con más agua y mejor infraestructura, Río Negro refuerza su matriz productiva diversificada, impulsando el desarrollo frutícola, hortícola, forrajero y ganadero que define su perfil productivo y proyecta nuevas oportunidades para las próximas décadas.
Fuente de información: Comunicación Gobierno de Río Negro.
https://prensa.rionegro.gov.ar/articulo/55234/rio-negro-abre-la-temporada-de-riego-en-los-valles-productivos?n=OTE
