Río Negro: Fuerza Patria y LLA disputan el triunfo en un escenario de descontento.
Un sondeo de opinión realizado por la empresa PAR Consultores revela un empate técnico entre el peronismo (26%) y La Libertad Avanza (25%) para los comicios legislativos de octubre, con el oficialismo provincial de JDRN como tercera fuerza (18%). La economía y la corrupción dominan la agenda de preocupaciones en un clima de alta desaprobación a Weretilneck y Milei.
La provincia de Río Negro se encamina hacia una elección legislativa nacional marcada por la polarización y el malestar económico. Según el último informe de PAR Consultores, realizado entre el 18 y el 20 de agosto, la contienda se define en un virtual empate técnico entre el Fuerza Patria (peronismo) y La Libertad Avanza, ambos convertidos en los principales referentes de un electorado profundamente dividido. El espacio provincial Juntos Somos Río Negro (JSRN) se consolida como un tercer actor decisivo, aunque a considerable distancia de los dos primeros.
Este escenario electoral se desarrolla sobre un fondo de preocupaciones materiales urgentes: los bajos salarios (17%), la corrupción (16%) y la falta de trabajo (12%) emergen como los tres principales problemas que aquejan a los rionegrinos, configurando una agenda donde las promesas de solución económica pesarán más que las ideologías.
El clima de descontento generalizado se refleja con crudeza en la evaluación de los liderazgos. El gobernador Alberto Weretilneck arrastra una imagen negativa del 51%, con un núcleo duro de desaprobación total que alcanza el 30%, contra una aprobación positiva que se ubica en el 47%. El presidente Javier Milei sufre un desgaste aún más pronunciado en la provincia, con una desaprobación total que llega al 47% y una evaluación negativa global del 57%, frente a un 42% que aún respalda su gestión. Este malestar general hacia la dirigencia constituye el telón de fondo de una pulseada electoral donde el voto parece ser más un castigo que una adhesión.
En el plano de las imágenes de los candidatos, el diputado nacional Martín Soria (Fuerza Patria) lidera con una imagen positiva combinada del 38%, aunque su negativa es muy alta (57%). Le sigue el ahora libertario Aníbal Tortoriello, con un 31% de imagen positiva contra un 54% de negativa. Cierra el podio el ministro provincial y candidato a diputado por JDRN, Juan Pablo Muena, con un 24% de positiva y un 40% de negativa.
Dicha percepción se traslada directamente a las intenciones de voto. Consultados sobre la probabilidad de votar a los candidatos, Soria encabeza con un 40% de potencial apoyo, contra un 53% que lo rechaza. Tortoriello logra un 33% de intención positiva frente a un 58% de negativa, mientras Muena obtiene un 28% de adhesión contra un 51% de rechazo.
La proyección del voto por espacio político confirma la pugna bipolar. A la pregunta de por qué espacio votaría si las elecciones fueran mañana, el Fuerza Patria obtiene un 26% de las intenciones, seguido muy de cerca por La Libertad Avanza con un 25%. Juntos Somos Río Negro se afirma como la tercera fuerza con un 18%, dejando al PRO y a otras expresiones en un margen muy reducido.
Esta dinámica se repite al desagregar por cargos. Para senador, Martín Soria es el más votado con un 32%, seguido por la libertaria Lorena Villaverde (19%) y Facundo López de JSRN (13%).
Para diputados, Aníbal Tortoriello (LLA) lidera con un 27%, por encima de Adriana Serquis (Fuerza Patria) con 20% y Juan Pablo Muena (JSRN) con 19%. Los datos pintan un panorama donde el oficialismo nacional y provincial enfrentan el desafío de revertir el descontento, mientras la oposición peronista busca capitalizar el malestar en un contexto donde el voto local se alinea con la grieta nacional.(La Tecla Patagonia).
Legislativas: polarización LLA-peronismo y el PRO por encima del oficialismo.
Un reciente estudio realizado por la consultora MyE dio cuenta de la tendencia de votos en la Provincia de cara a las elecciones legislativas. La lista de La Libertad Avanza encabeza con un techo de 35%, mientras que Fuerza Patria tiene un techo de 26%. Además el PRO quedaría un punto por encima de la alianza oficialista de JDRN.
Un reciente estudio realizado por la consultora Mercados y Estrategia que conducePablo Díazdio cuenta de latendencia de votos en Río Negrode cara a laselecciones nacionales legislativas del 26 de octubre,donde por laProvinciase renovarántres bancas en la Cámara de Senadores (Silvina Larraburu, Mónica Silva, Martín Doñate) y dos escaños en la Cámara de Diputados (Agustín Domingo y Aníbal Tortoriello).
La Libertad Avanza (LLA), cuyos candidatos a senadores y diputados son Lorena Villaverde y Aníbal Tortoriello respectivamente, encabeza con un techo de 34,7%, en tanto que su piso es del 29,7%.
En segundo lugar se posiciona Fuerza Patria, la coalición peronista, que lleva como candidatos para la Cámara alta y la Cámara baja a Martín Soria y Adriana Serquis respectivamente. Tiene un techo del 26,4%, en tanto que su piso es del 21,4%.
En tercera posición, y acá hay una sorpresa, se ubicaría el PRO -que rompió el acuerdo con La Libertad Avanza- con techo de 18,2% y un piso de 13,2%. Los candidatos a senadores y diputados nacionales son Juan Martín y Martina Lacour.
Eso relegaría a un cuarto lugar a Juntos Defendemos Río Negro (JDRN), la coalición oficialista que surgió del acuerdo entre Juntos Somos Río Negro, la UCR, la CC-ARI, entre otros espacios. El techo es de 17,1% y el piso es de 12,1%. El primer candidato a senador nacional es Facundo López, en tanto que el primer postulante a diputado es Juan Pablo Muena.
En quinta posición se ubicaría, según el reciente estudio realizado por la consultora Mercados y Estrategia, Primero Río Negro, cuyo candidatos son Ariel Rivero (senador nacional) y Facundo Villalba (diputado nacional). El techo del partido para los comicios venideros es de 7,7% y el piso es de 2,7%.
No obstante, el consultor Pablo Díaz aclaró que a partir de ahora se producirán oscilaciones dentro de cada alianza política de acuerdo a cómo desarrolle cada espacio la estrategia narrativa.
