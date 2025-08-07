La primera escuela de Regina celebra 100 años de vida y lanzó una propuesta para quienes pasaron por sus aulas.
En octubre la primera escuela de Villa Regina celebrará sus primeros 100 años de vida, y la institución ya está trabajando a pleno para compartir con toda la comunidad el festejo de su centenario.
Se trata de la Escuela Primaria N° 52, Bartolomé Mitre, que fue creada casi un año después del inicio de la colonización de Villa Regina para poder brindar a los hijos de los colonos educación escolar.
Y para celebrar esta fecha tan especial, desde la escuela lanzaron una propuesta invitando a quienes pasaron en por sus aulas a aportar elementos que reflejen la historia de la escuela.
Fotos, cuadernos, boletines, guardapolvos y otros artículos relacionados a la vida escolar serán recibidos en la institución y rotulados para formar parte de un “Rincón de los Recuerdos” que estará en exhibición para la fecha de celebración del centenario.
Verónica Espinoza, directora de la Escuela N° 52, comentó que la convocatoria para reunir elementos “está dentro del proyecto de los 100 años de la escuela”.
“Tenemos la idea de hacer un rincón histórico con elementos que hay también en la escuela. Tenemos pianos, tenemos libros históricos, fotos, pero además estamos pidiendo a la comunidad, a todos aquellos estudiantes, docentes, exdocentes que han transitado por la escuela, algún elemento, algún recuerdo, algo que tengan de la escuela 52”, comentó la directora.
Remarcó que “puede ser un cuaderno, un guardapolvo, algo propio de la escuela, una fotografía. Esa es la idea. Para eso nosotros lo compartimos en la página de la escuela y lo ha replicado mucha gente de la comunidad y justamente para que se acerque a aquel que tenga alguno de esos objetos, algo, de la escuela”.
A partir de lanzar la propuesta, ya fueron varios los vecinos que fueron acercando elementos que integrarán el rincón histórico. “Nosotros desde el equipo directivo vamos recepcionando, vamos rotulando, poniéndole el nombre para tener un control también y poder después devolverle a esa gente esos recuerdos”.
Por otra parte, precisó que la fecha de fundación de la escuela es el 12 de octubre, día en el que se realizará el acto protocolar para celebrar los 100 años. Sin embargo, el rincón con todos los artículos históricos recolectados estará listo para ser visitado en los días previos y durante la celebración.
