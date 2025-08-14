𝗣𝗿𝗼𝘆𝗲𝗰𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗟𝗲𝘆 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗿𝗲𝗴𝘂𝗹𝗮𝗿 𝗲𝗹 𝘂𝘀𝗼 𝗱𝗲 𝗰𝗲𝗹𝘂𝗹𝗮𝗿𝗲𝘀 𝗲𝗻 𝗹𝗮𝘀 𝗲𝘀𝗰𝘂𝗲𝗹𝗮𝘀 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮𝗿𝗶𝗮𝘀 𝘆 𝘀𝗲𝗰𝘂𝗻𝗱𝗮𝗿𝗶𝗮𝘀.
El legislador Luis Ivancich presentó un proyecto de Ley que propone la regularización del uso de teléfonos celulares y dispositivos tecnológicos móviles por parte de los estudiantes durante la jornada escolar en los niveles de educación primaria y secundaria. La medida se aplicaría tanto dentro del aula como en otros espacios de los establecimientos educativos, buscando mejorar la concentración y el rendimiento académico.
La iniciativa surge ante la creciente preocupación por las distracciones que generan estos dispositivos, afectando la comprensión y retención de la información, así como la productividad de los alumnos. Se plantea un marco claro para garantizar un entorno educativo enfocado y seguro, donde la tecnología se utilice de manera controlada y exclusivamente pedagógica.
Entre los beneficios que plantea la Ley se encuentran la potenciación del aprendizaje, la protección de la salud mental de los estudiantes, la reducción de riesgos asociados al uso indebido de dispositivos y el fomento de la socialización en el ámbito escolar. Además, se busca favorecer el desarrollo de habilidades digitales de forma guiada y responsable.
El proyecto ya fue presentado formalmente en la Legislatura de Río Negro y abre el debate sobre cómo equilibrar la integración de la tecnología con la necesidad de un ambiente educativo más seguro, ordenado y centrado en el aprendizaje.
