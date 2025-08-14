Día viernes 15 de agosto. Servicio de recolección de residuos.

El servicio de recolección de residuos funcionará con
normalidad en Villa Regina.
En el caso de Ing. Huergo, el municipio informó que este
viernes el servicio de recolección de
residuos se llevará a cabo de manera normal.
La Municipalidad de Mainqué comunicó que la recolección de
residuos del viernes se realizará sin cambios en su cronograma habitual.
El 17 de agosto, este año, caerá un domingo.
El Gobierno Nacional confirmó que el feriado se trasladará a este viernes 15 de agosto, declarado día no laborable con fines turísticos.
