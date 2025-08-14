jueves, 14 de agosto de 2025

Día viernes 15 de agosto. Servicio de recolección de residuos.

 


El servicio de recolección de residuos funcionará con normalidad en Villa Regina.

En el caso de Ing. Huergo, el municipio informó que este viernes el servicio de recolección de residuos se llevará a cabo de manera normal.

La Municipalidad de Mainqué comunicó que la recolección de residuos del viernes se realizará sin cambios en su cronograma habitual.

El 17 de agosto, este año, caerá un domingo.

El Gobierno Nacional confirmó que el feriado se trasladará a este viernes 15 de agosto, declarado día no laborable con fines turísticos.

