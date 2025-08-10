Jugos S.A., empresa netamente reginense.
Una firma que es orgullo de Villa Regina y procesa casi
2.000 toneladas de fruta por día.
En plena temporada ingresan dos millones de kilos de fruta
por día a Jugos S.A., que en ese período trabaja las 24 horas en 4 turnos. A
través de la inversión permanente y la mejora continua hace algunos años sumó
una nueva unidad de negocios que produce jugos naturales y sidras. En 2026
cumplirá 50 años de actividad.
Por Miguel Vergara / Diario Río Negro.
Cada integrante de la empresa siente el orgullo de ser
reginense y pertenecer a una de las pocas firmas que se dedica a la producción
de jugos concentrados que que quedó en pie en el Alto Valle.
Jugos S.A. es netamente reginense, desde los socios que la
componen hasta el plantel que desempeña tareas puertas adentro de la firma, ya
que casi el 100% de los empleados son de la ciudad.
Además de darle valor agregado a la fruta para industria en
los meses de plena temporada, la innovación y la búsqueda de nuevas actividades
es una constante para quienes dirigen el rumbo.
Fruggina, una de las últimas creaciones de Jugos S.A., elaborado y envasado en Su planta de Regina.
Esa inquietud llevó a Jugos S.A. a crear una nueva unidad de
negocios de la cual nacieron las marcas Fruggina, un jugo natural concentrado;
y Reggia, una sidra hecha con los mejores ingredientes y endulzada con jugo
concentrado, algo que no es muy fácil de encontrar en este producto elaborado
de manera industrial. Todo esto producido y envasado en la planta de la firma con
materia prima de calidad.
Imagen de La destilería que produce aguardiente de peras
Williams en Río Negro para exportarlo a Europa
Pero hay mucho más para contar de Jugos S.A. y Río Negro
Rural estuvo en la empresa para conocer más detalles de su actividad, donde
habló con su gerente general, Daniel González.
“El principal insumo que tenemos es la fruta que ocupa el
50% del costo total. Antes de los sueldos se paga la fruta, porque si no tengo
fruta no tengo sueldos”, expresó González consultado sobre la actividad.
Daniel González, gerente general de Jugos S.A.
Las jugueras nacieron en los años 70 donde la fruta que no
tenía mercado se utilizaba para alimentar porcinos o se descartaba en la barda,
hasta que alguien vio que con todo ese material se podía hacer otra cosa. Y
ahí, de a poco, nacieron las industrias. En el Valle llegaron a haber entre 15
o 17 empresas que hacían jugo concentrado y ahora solo quedan cuatro. “En Roca
está Proin que es Natural Juice, Jugos Luga en Mainqué, la Cooperativa Río
Colorado, en Colonia Juliá y Echarren, y Jugos S.A. en Regina”, cuenta el
directivo.
Esta industria en fundamental para financiar al sector
frutícola en los primeros meses de cosecha ya que el producto se paga al
contado. Cuenta González que “el valor depende de los años, porque hubo varios
en donde la fruta de industria no cubría el costo de recolección. En estos
últimos años igual ha tenido valores que por ahí no son de industria, ayudado
por un tema de aumento del valor del concentrado”.
Pérdida de hectáreas productivas.
El gran problema que ha padecido la actividad frutícola en
la última década es la pérdida de hectáreas productivas. “De 50 a 60 mil
hectáreas que llegó a tener el Valle hoy estamos en 30 mil hectáreas. Y de
industria por lo general habían unas 600 a 700 mil toneladas y hoy estamos en
300 mil promedio”, dijo el gerente de Jugos S.A.
La temporada alta de Jugos S.A. comienza en febrero y continúa hasta abril o mayo según la disponibilidad de fruta para industria.
“La caída de materia prima hace que se achiquen las
empresas, damos gracias que esta empresa pudo subsistir, se hizo el trabajo bien”,
explicó a Río Negro Rural.
Inversión permanente.
Una de las claves de la subsistencia y de seguir siendo
competitivos es que “el socio avala el objetivo de mejora continua y si hay
rentabilidad se invierte en la planta, ya sea en equipos de última generación o
en nuevas unidades de negocio, y eso te permite subsistir y crecer, porque de
16 empresas que éramos que queden cuatro es por algo”.
Esta modernización permite que Jugos S.A. procese en plena
temporada casi 2 millones de kilos de fruta por día.
“Traemos fruta desde
Pomona hasta la última picada de El Chañar, hay una logística muy grande y se
mueven muchos kilos en temporada. Acá molemos casi el 50% de la fruta de
industria del Valle”, finalizó González.
Publicado en RURAL del diario Río Negro.
Domingo 10 de agosto del 2025.
https://www.rionegro.com.ar/rural/sociedad/una-firma-que-es-orgullo-de-regina-y-procesa-casi-2-000-t-de-fruta-por-dia/
