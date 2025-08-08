Regina recibirá una muestra única de arte argentino con obras originales. Destacados artistas, desde Quinquela Martín hasta Soldi y Stern.

Villa Regina será sede de una experiencia cultural inédita con la llegada de la muestra "Arte Argentino", una exposición que reúne 30 obras originales de algunos de los artistas más influyentes del país.
La muestra propone un recorrido por un siglo de arte nacional, integrando diversidad estética, enfoques temáticos y técnicas visuales.
La propuesta estará disponible para instituciones educativas a partir del 18 de agosto, con visitas guiadas adaptadas a cada grupo escolar. Para participar, se requiere inscripción previa al WhatsApp 298 420 3253. El público en general podrá disfrutarla los días 22, 23 y 24 de agosto, de 18 a 20:30, en el Galpón de las Artes, Benedicta Cipolletti de Bonoli.
La muestra presenta una cuidada selección que abarca desde el costumbrismo y el posimpresionismo, representados por artistas como Mario Irineo Anganuzzi y Luis Cordiviola, hasta expresiones de arte abstracto y contemporáneo. La narrativa visual traza una línea entre las raíces identitarias del país y sus diálogos con las vanguardias internacionales.
Entre los ejes temáticos se destaca la escuela de La Boca, con figuras como Benito Quinquela Martín, quien transformó escenas portuarias en emblemas universales del trabajo y la vida popular. Lo acompañan obras de Giglioni, Imperiali y Martino, cuyas paletas intensas evocan el paisaje urbano ribereño.
El surrealismo y la experimentación también tienen un lugar destacado, con artistas como Carlos Agüero, Grete Stern y José Planas Casas, cuyas obras abordan lo simbólico, lo onírico y las problemáticas sociales desde perspectivas innovadoras y comprometidas.
Asimismo, nombres como Raúl Soldi, Carlos Alonso y Bruno Venier aportan figuraciones contemporáneas de alto impacto visual y conceptual, mientras que las escultoras Alicia Penalba y Olga López llevan la abstracción al terreno matérico, desafiando las formas tradicionales con propuestas orgánicas y gestuales.
Esta exposición, enmarcada en el programa Arte Contemporáneo en Movimiento, busca acercar el arte argentino a nuevas audiencias y reafirmar su vigencia. Con seis visitas guiadas por día, diversidad de técnicas y contenidos pedagógicos especialmente diseñados, la muestra celebra una cultura visual que sigue construyendo identidad desde el territorio hacia el mundo.
