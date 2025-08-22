viernes, 22 de agosto de 2025

Información acerca del Clásico Reginense: Club Atlético Regina / Círculo Italiano.

 


INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL CLÁSICO.

Compartimos algunos ítems indispensables para el partido del domingo ante Círculo Italiano correspondiente a la fecha 26 de la liga.


La jornada se abre con la Pré-decima a las 12:00 hs. y continúa con la Tercera a las 13:30 hs. y concluye con el partido en Primera a las 15:30 hs. Qué este Clásico sea una fiesta.
Buena noticia.
Mejoras en el quincho de Pelota a Paleta del Club Atlético Regina previo al inicio de la Liga Alto Valle de Pelota Paleta Clausura.


Publicado por en
Etiquetas: , , ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)