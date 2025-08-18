NUEVO AUMENTO DEL TRANSPORTE INTERURBANO DE PASAJEROS - EMPRESA KO-KO.
La medida alcanza a todas las líneas provinciales de la empresa Ko Ko, con recorridos de menos de 60 kilómetros entre cabeceras.
Por el momento, el incremento solo se aplica dentro del territorio rionegrino.
De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, del cual depende la Secretaría de Transporte, así quedaron los nuevos valores de los principales tramos en la región del Alto Valle:
✓ General Roca – Cipolletti: $3.580
✓ General Roca – Villa Regina: $4.842
✓ Cipolletti – Villa Regina: $7.354
✓ Villa Regina – Valle Azul: $3.511
Mientras que en el resto de las regiones de la provincia, los precios son los siguientes:
✓ Pomona – Choele Choel: $5.544
✓ Choele Choel – Chimpay: $6.582
✓ San Antonio Oeste – Las Grutas: $2.227
✓ San Antonio Oeste – Puerto SAE: $4.822
✓ Dina Huapi – Bariloche: $2.153
✓ Viedma – San Javier: $4.744
